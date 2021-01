Les Nets confirment l'arrivée de James Harden

Les Nets estiment que l'arrivée de Harden aidera la franchise à remporter un championnat.

Harden, 31 ans, va retrouver à Brooklyn deux autres grandes vedettes : l'ailier Kevin Durant, avec lequel il a joué trois saisons (2009-2012) au sein du Thunder d'Oklahoma City, et le meneur Kyrie Irving.

L'ajout d'un joueur comme James à notre équipe va nous permettre d'être encore plus performants contre les meilleurs de la ligue, a indiqué le directeur général de Brooklyn Sean Marks par communiqué. James est l'un des marqueurs les plus prolifiques de la ligue et nous sommes ravis d'accueillir ses talents à Brooklyn.

Les Nets ont envoyé Jarrett Allen et Taurean Prince aux Cavaliers de Cleveland, tandis que Caris LeVert et Rodions Kurucs ont pris la route de Houston. Les Nets ont aussi donné trois choix de premier tour (2022, 2024 et 2026) aux Rockets, et les deux équipes inverseront leur ordre de sélections au premier tour pour quatre repêchages (2021, 2023, 2025 et 2027).

Le meilleur marqueur de NBA des trois dernières saisons n'avait cessé ces dernières semaines d'exprimer son souhait de quitter Houston, qu'il avait rejoint en 2012.

Le divorce avec les Rockets était devenu inéluctable ces dernières heures puisque Harden s'était mis à dos ses désormais anciens équipiers en critiquant le niveau de l'équipe mardi soir, au sortir d'une deuxième franche défaite (117-100) de suite contre les Lakers.

Malgré tout, le propriétaire des Rockets, Tilman Fertitta, a rendu hommage à son ancien joueur jeudi.