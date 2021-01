Les Canucks l'emportent à Edmonton

Brock Boeser a réussi un doublé et les Canucks de Vancouver ont eu raison des Oilers 5-3, mercredi, à Edmonton.

Bo Horvat a ajouté un but et une passe, tandis que Quinn Hughes et Tanner Pearson ont chacun été complices de deux buts.

Adam Gaudette a brisé l'impasse de 2-2 en début de deuxième période. Les siens ont gardé le contrôle par la suite. Nils Hoglander a aussi marqué pour les Canucks, qui jouent à nouveau à Edmonton jeudi soir.

Braden Holtby a fait 28 arrêts.

Kailer Yamamoto, Darnell Nurse et Adam Larsson ont riposté pour les Oilers. Mikko Koskinen a bloqué 30 tirs.

Les Blues l'emportent sur l'Avalanche

Oskar Sundqvist a réussi deux buts et les Blues de St. Louis ont infligé un revers de 4-1 à l'Avalanche du Colorado à Denver.

Robert Thomas a contribué à chacune des réussites de Sundqvist, auteur du premier et du dernier but des vainqueurs.

Jordan Kyrou et Kyle Clifford ont aussi marqué pour les Blues, qui ont bénéficié de 26 arrêts de Jordan Binnington.

Clifford a célébré ses 30 ans en marquant d'un tir des poignets, de l'enclave.

Andre Burakovsky a inscrit le premier but du match, tandis que Philipp Grubauer a fait 28 arrêts.