Pierre-Luc Dubois veut quitter les Blue Jackets, affirme John Tortorella

Tortorella y est allé de cette affirmation lors de sa participation à une émission radiophonique à Columbus.

Oui, il veut partir , a déclaré Tortorella, précisant que le jeune Québécois avait parlé à ses coéquipiers.

Tortorella a également mentionné qu'il n'était pas certain de connaître les motivations de Dubois.

Le 31 décembre dernier, Dubois a signé un contrat de deux saisons, d'une valeur de 10 millions $ US avec la formation qui l'a sélectionné au troisième rang lors du repêchage de 2016.

Quatre jours plus tard, à l'ouverture du camp d'entraînement de l'équipe, Dubois avait rencontré les journalistes en visioconférence. Toutefois, il s'était montré peu loquace, se limitant à dire que lui, son agent et l'équipe avaient eu des discussions privées et qu'elles allaient le demeurer.

Les révélations de Tortorella, qui viennent confirmer des rumeurs qui avaient commencé à circuler peu de temps après que Dubois eut paraphé sa nouvelle entente, surviennent à la veille du premier match des Blue Jackets, jeudi soir à Nashville.

(Dubois) a connu un bon camp, mais il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre en ce qui me concerne , a affirmé Tortorella.

Il doit continuer à faire les petites choses pour aider cette équipe à gagner et être le meilleur coéquipier possible, ou je ne sais pas comment la situation va évoluer. Cette situation est présente, et nous allons y aller une journée à la fois.

Interrogé sur la relation qui existe entre lui et Dubois, Tortorella a reconnu qu'il y avait eu des conflits dans le passé.

Je regarde les conflits de façon différente. [...] Tout le monde s'emballe lorsqu'il y a un accrochage sur le banc , a déclaré Tortorella.

Je crois que c'est tellement sain parce que vous avez deux personnes qui sont honnêtes l'une envers l'autre. Et je pense que c'est une très bonne chose pour le développement d'un joueur de hockey , a mentionné Tortorella.

Maintenant, Pierre-Luc pense peut-être autrement. Parfois, ces joueurs, surtout les athlètes d'aujourd'hui pensent : "Tu es trop dur avec moi, tu t'acharnes sur moi, etc." Peut-être que c'est trop dur pour lui. Je ne sais pas. On ne m'a pas donné de raison expliquant pourquoi il veut partir. Il ne m'a certainement pas dit : "Je ne veux pas jouer pour toi".

Depuis son arrivée dans la LNH au début de 2017, Dubois n'a jamais raté un match. En 234 duels, Dubois a inscrit 65 buts et 158 points.

Lors des dernières séries éliminatoires, il a mené son équipe avec dix points en dix matchs, dont quatre buts.