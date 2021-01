Les Flyers se moquent des Penguins en ouverture de saison

Joel Farabee a récolté un but et trois mentions d'aide pour mener les Flyers de Philadelphie vers un gain de 6-3 face aux Penguins de Pittsburgh lors du premier match de la saison de la Ligue nationale de hockey, mercredi soir.

Michael Raffl, James van Riemsdyk et Nolan Patrick ont également trouvé le fond du filet.

L'issue du match s'est jouée lorsque Raffl a touché la cible à l'aide d'un tir décoché de l'enclave qui a déjoué Tristan Jarry à 5 min 37 s de la troisième période.

Ce but a permis de rompre l'impasse de 3-3. Travis Konecny et Kevin Hayes ont mis le duel hors de portée en marquant deux buts dans un intervalle de 20 secondes, en milieu de troisième.

Mark Jankowski, Sidney Crosby et Brandon Tanev ont offert la riposte des Penguins.

Le but de Crosby était le 44e de sa carrière en 71 duels contre les Flyers, plus que contre n'importe quel autre club de la LNH. Crosby a profité d'une supériorité numérique pour égaler le score 2-2 tôt en deuxième période.

Farabee a marqué le troisième but des Flyers, tard au deuxième vingt. Il a participé aux buts de van Riemsdyk et de Patrick, en première période, et à celui de Hayes.

Le but de Patrick était son premier depuis le 2 avril 2019. Le joueur de centre de 22 ans, deuxième joueur choisi au repêchage de 2017, a raté la totalité de la dernière saison en raison de migraines débilitantes.