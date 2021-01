Un médaillé olympique accusé d’avoir participé aux émeutes du Capitole

Associated Press

Le nageur américain a été reconnu sur une vidéo des événements survenus la semaine dernière.

Le FBI a demandé à ce qu’un mandat soit lancé contre Keller après avoir visionné la vidéo en question. On lui reproche d’être entré dans un bâtiment sécurisé sans autorisation, d’avoir empêché le gouvernement de fonctionner, de conduite désordonnée et d’entrave au travail des agents de la paix.

On ignore pour le moment s’il est emprisonné.

Des milliers de partisans du président Donald Trump ont forcé les portes du Capitole le 6 janvier dernier. Les membres du Congrès allaient officialiser la victoire du président élu Joe Biden.

Klete Keller est âgé de 38 ans et a participé aux Jeux olympiques de 2000, 2004 et 2008. Il a gagné deux médailles d’or et une d’argent au relais 4 X 200 m libre m ainsi que deux médailles de bronze au 400 m libre individuel.