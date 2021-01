Les Rockets de Houston échangent James Harden aux Nets de Brooklyn

Trois fois champion marqueur de la NBA, Harden retrouverait donc Kevin Durant dans une transaction qui implique aussi les Pacers de l'Indiana et les Cavaliers de Cleveland, selon la source de l'AP.

Cette personne s'est exprimée sous le sceau de l'anonymat parce que l'appel téléphonique avec la NBA, qui approuve tous les échanges, n'avait pas été complété.

Au moins quatre choix au repêchage feraient aussi partie de cet échange, a ajouté la source de l'AP.

Dans le cadre de cette transaction, Caris LeVert serait passé aux Rockets qui l'ont ensuite envoyé en Indiana contre Victor Oladipo, toujours selon la source de l'Associated Press.

De plus, ESPN rapporte que les Nets auraient échangé Jarrett Allen et Taurean Prince aux Cavaliers, tandis que les Rockets obtiendraient Dante Exum de Cleveland et Rodions Kurucs de Brooklyn.

L'échange surviendrait moins de 24 heures après que Harden eut livré ce qui ressemblait à un message d'adieu à la suite de la défaite des Rockets aux mains des Lakers de Los Angeles mardi soir.

Nous ne sommes tout simplement pas assez bons. [...] J'adore cette ville. J'ai littéralement fait tout ce que je peux faire , a déclaré Harden mardi soir.