La championne olympique Kathleen Heddle est décédée d'un cancer

En compagnie de sa coéquipière canadienne Marnie McBean, Heddle a gagné l'or en 1992 et 1996 en deux de pointe et en deux de couple, respectivement. Heddle a aussi mis la main sur l'or avec l'équipage du huit féminin.

Heddle a combattu pendant six ans des cancers du sein et des ganglions, puis un mélanome et un cancer du cerveau.

Elle est décédée chez elle à Vancouver, lundi. Son décès a été confirmé par Aviron Canada, qui a publié mercredi un communiqué au nom de la famille.

Née à Trail, sa famille est déménagée à Vancouver alors qu'elle était encore en très bas âge. Elle est devenue rameuse à l'Université de la Colombie-Britannique.

Heddle et McBean sont les seules athlètes du Canada à avoir remporté trois médailles d'or aux Jeux olympiques d'été. Les deux ont aussi été sacrées championnes du monde en deux de pointe en 1991 et 1995.

Les deux femmes ont été admises au Panthéon des sports canadiens en 1997.

Heddle laisse dans le deuil son conjoint, Mike, et leurs enfants, Lyndsey et Mac.