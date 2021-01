Antoine Bouchard au pied du podium à Doha

Il s'est incliné face à l'Ouzbek Khikmatillokh Turaev, 8e au monde, dans un combat pour une médaille de bronze des moins de 73 kg.

Bouchard, de Jonquière, est passé à l'attaque dès les premiers instants du combat, sans toutefois s'inscrire au pointage.

Turaev, médaillé de bronze au grand chelem de Paris l'hiver dernier, l'a surpris avec un peu plus d'une minute à faire au temps réglementaire en l'envoyant au sol pour marquer le waza-ari et prendre les commandes.

Malgré plusieurs tentatives, Bouchard n'a pas été en mesure de riposter lors de la dernière minute. Son adversaire a misé sur la défense afin de demeurer en contrôle jusqu'à la toute fin et monter sur la troisième marche du podium.

J'étais exaspéré, parce que je trouvais qu'il prenait son temps entre les échanges et je le sentais vraiment fatigué. Je l'étais aussi, mais l'adrénaline m'aidait vu que je tirais de l'arrière. J'ai suivi le plan, mais il a ralenti après avoir marqué et il pouvait tenter des attaques pour bien paraître sans nécessairement me mettre en danger , a expliqué Bouchard.

Antoine Bouchard avait subi sa première défaite du tournoi en demi-finale face au Japonais Hashimoto Soichi, champion du monde 2017. Classé 2e au monde, Soichi a ensuite perdu en finale contre le Sud-Coréen Changrim An, 13e au monde.

À ses trois premiers affrontements, Bouchard, 26 ans, avait eu raison par ippon de l'Ukrainien Artem Khomula, du Suédois Tommy Macias et du Mongol Victor Sterpu.

Cette 5e place demeure toutefois le meilleur résultat de sa carrière à un tournoi des maîtres, lui qui avait aussi participé à celui de Rabat en 2015 et de Guadalajara, en 2016.

Toujours chez les moins de 73 kg, Arthur Margelidon a perdu par ippon en prolongation contre le Kazakh Zhansay Smagulov à son premier face-à-face.

Une victoire et un revers pour Briand

Chez les moins de 81 kg, Étienne Briand a terminé sa journée avec une fiche de 1-1. L'athlète de 27 ans a eu le dessus sur le Portoricain Adrian Gandia avant d'être défait en prolongation par le Bulgare Ivaylo Ivanov, éventuel médaillé de bronze.

Antoine Valois-Fortier a quant à lui connu une courte sortie contre le Mongol Uuganbaatar Otgonbaatar en s'inclinant par ippon.

Seule Canadienne en action mardi, Catherine Beauchemin-Pinard a perdu en prolongation à son seul combat du jour contre l'Autrichienne Magdalena Krssakova dans la catégorie des moins de 63 kg.

Lundi, Jessica Klimbait a décroché une médaille de bronze dans la catégorie des moins de 57 kg.

Le Tournoi des maîtres de Doha se termine mercredi et le Canadien Shady el Nahas sera du tableau des moins de 100 kg.