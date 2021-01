Sébastien Cros dirigera les équipes canadiennes de courte piste jusqu'en 2022

Patinage de vitesse Canada a confirmé mardi la nomination officielle de Sébastien Cros comme entraîneur-chef des équipes nationales féminine et masculine sur courte piste jusqu’aux Jeux olympiques de 2022. Il sera épaulé par Marc Gagnon, qui a accepté un poste d’entraîneur adjoint.

Cros dirigeait l’équipe masculine depuis le congédiement d’Éric Bédard, en juin 2019. Il a hérité de l’équipe féminine au printemps, quand une enquête a été ouverte sur la conduite de l’entraîneur Frédéric Blackburn, qui a finalement perdu son poste en octobre.

Je suis enthousiaste à l’idée de relever le défi de mener les programmes féminin et masculin jusqu’à Pékin et de m’associer à Marc pour aider nos athlètes à réussir, a déclaré Cros par communiqué. Il pourra mettre à profit son expérience de quintuple médaillé olympique et ses connaissances acquises au fil des années comme entraîneur-chef au Centre régional canadien d’entraînement (CRCE).

J’ai très hâte de travailler avec l’un des plus grands entraîneurs de patinage de vitesse sur courte piste du monde, Sébastien Cros, a ajouté Gagnon. Sébastien et moi avons le même genre d’idées, et je suis motivé de l’aider à transmettre aux athlètes les compétences nécessaires pour réussir sur la scène internationale.

Gagnon continuera son travail auprès des entraîneurs du CRCE pour la saison 2021-2022.