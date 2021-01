Internationaux d'Australie : Eugenie Bouchard éliminée en qualifications

La Canadienne a plié l'échine en deux manches de 2-6 et 4-6 devant la Chinoise Yuan Yue. Elle n'avait pas réussi non plus l'an dernier à accéder au tableau principal du premier tournoi majeur de la saison, disputé à Melbourne.

Bouchard a toujours atteint le deuxième tour des Internationaux d'Australie durant la période 2014-2019, entamée avec une participation aux demi-finales. Elle avait rendu les armes à son troisième match qualificatif en 2020.

D'autre part, sa compatriote Rebecca Marino est passée au tour suivant avec une victoire en deux manches de 6-2 et 7-6 (9/7) face à la Bulgare Viktoriya Tomova, 24e tête de série.

Marino, 312e au classement de la WTA, y est parvenue malgré un faible taux de premières balles de service en jeu à 47 %. Mercredi, elle a rendez-vous avec la Belge Maryna Zanevska (252e). Une victoire propulserait la Torontoise de 30 ans dans le tableau principal.

Plus tôt dans la journée, le Canadien Steven Diez a également subi un revers au deuxième tour des qualifications, pour sa part en trois manches de 6-3, 4-6 et 2-6 contre le Suisse Henri Laaksonen.