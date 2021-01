Les Championnats canadiens de patinage artistique annulés

Patinage Canada a annoncé lundi que la compétition est annulée à cause de l'évolution de la pandémie de COVID-19 au Canada.

Les Championnats canadiens servent de qualifications pour les Championnats du monde qui sont prévus en mars à Stockholm, en Suède.

Le couperet tombe aussi sur la Coupe Patinage Canada 2021, une compétition virtuelle qui s’adressait aux novices et prénovices.

La seconde vague de COVID a forcé Patinage Canada à tenir son Défi patinage Canada 2021 de façon virtuelle. Une première partie de la compétition a été présentée du 8 au 10 janvier et la deuxième partie le sera du 15 au 17 janvier.

Les patineurs ont enregistré une vidéo de leur programme à leur aréna respectif au cours des dernières semaines. Les performances sont jugées en temps réel lors de la diffusion.

Cette compétition virtuelle était une qualification pour les Championnats nationaux.

La plupart des patineurs canadiens n’ont pas compétitionné depuis près d’un an.

Les Championnats du monde qui devaient avoir lieu en mars dernier à Montréal ont été le premier événement majeur annulé à cause de la COVID. Le Grand Prix de l’ISU, prévu à Ottawa en octobre dernier, n’a pas eu lieu non plus.

En raison du changement continu des exigences, partout au pays, de l’incapacité de nos athlètes de s’entraîner en raison de la fermeture des patinoires et du nombre de participants qui seraient tenus de voyager, il est devenu évident qu’il ne serait pas possible d’accueillir ces événements , a soutenu Debra Armstrong, chef de la direction générale de Patinage Canada.