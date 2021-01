La retraite pour Jay Bouwmeester

Victime d'un malaise cardiaque il y a près d'un an, le vétéran défenseur Jay Bouwmeester met un terme à sa carrière après 17 saisons dans la LNH.

Le site The Athletic a fait part de la décision de Bouwmeester qui raccroche ainsi ses patins à l’âge de 37 ans.

Ce natif d’Edmonton aura fait sa marque avec les Panthers de la Floride, les Flames de Calgary et les Blues de Saint Louis, avec lesquels il a soulevé la coupe Stanley au printemps 2019.

Il a disputé un total de 1240 matchs au cours desquels il a inscrit 88 buts et amassé 336 mentions d’aide. Il a ajouté 13 passes en 75 rencontres éliminatoires.

Ce choix de premier tour des Panthers (3e au total en 2002) a aussi représenté le Canada sur la scène internationale.

Son palmarès comprend une médaille d’or olympique (Sotchi en 2014), deux titres de champion du monde (2003 et 2004) et deux conquêtes de la Coupe du monde (2004 et 2016).

Les amateurs auront en mémoire son dernier match du 11 février 2020, face aux Ducks d’Anaheim, durant lequel il a été victime d’un malaise cardiaque.

Bouwmeester s’était alors effondré au banc des siens où l’intervention rapide du personnel médical lui avait évité le pire. Dans les heures qui ont suivi, on lui avait implanté un stimulateur cardiaque avant de lui permettre de rentrer à la maison.