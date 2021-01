L'avenir du mouvement olympique dans l'oeil de Richard Pound

L’avocat canadien et ancien nageur olympique Richard Pound vient d'effectuer un dernier mandat au sein du conseil d’administration de l’Agence mondiale antidopage (AMA) .

L’homme qui aura 79 ans en mars siège toujours au Comité international olympique (CIO), où il fait figure de sage à titre de plus ancien membre. Il sait toutefois que la fin de ses jours d’influence approche à grands pas.

Dans un entretien qu’il a accordé à Radio-Canada Sports, il parle de son avenir à court et à long terme.

Dans l’immédiat, il demeure assez optimiste quant à la tenue des Jeux olympiques de Tokyo, l’été prochain, malgré une résurgence de la COVID-19 au Japon, et en dépit du récent sondage démontrant une opinion publique nippone largement défavorable à la présentation de l’événement dans les circonstances actuelles.

Il regarde aussi dans sa boule de cristal pour y aller de souhaits pour l’avenir du mouvement olympique.

Q. Vous êtes le doyen du Comité olympique international. Dans la foulée de votre départ de l’AMA, avez-vous aussi l’intention de quitter le CIO?

R. Selon les règles du CIO, je dois prendre ma retraite avant d’avoir atteint l’âge de 81 ans. Pour moi, cela signifie à la fin de 2022. Il est ensuite possible que l’on fasse de moi un membre honoraire sans droit de vote formel.

Q. Qu’aimeriez-vous accomplir au cours de vos deux dernières années officielles au sein du CIO?

R. Il faut probablement se concentrer sur ce que deviendra le mouvement olympique après la pandémie. Quels sont les ajustements qui seront nécessaires? Déjà, le calendrier sportif international est trop long. Il y a trop d’événements et beaucoup d’entre eux ont peu ou pas de valeur.

Q. À quoi pensez-vous quand vous dites qu’il y a des événements qui sont moins importants?

R. Il y a quelques coupes, disons entre guillemets mondiales , et quelques Jeux régionaux. Il faut même examiner les Jeux olympiques de la jeunesse, parce que comme événement sportif, ça n’ajoute pas grand-chose.

Mais surtout le calendrier international qui, selon moi, est trop chargé.

Q. Qu’en est-il des Jeux olympiques eux-mêmes et de leur présentation dans des villes uniques et chaque fois différentes? Voyez-vous le CIO maintenir cette tradition ou si, au contraire, on pourrait recourir à des sites permanents, un pour les Jeux d’été, l’autre pour les Jeux d’hiver?

R. J’espère que l’on va continuer à accorder les Jeux à des pays différents parce que le mouvement olympique d’aujourd’hui n’est pas qu’européen. C’est mondial.

Il y a quand même un certain circuit. Prenons par exemple Londres, qui a accueilli les Jeux pour la troisième fois en 2012. À Paris, en 2024, ce sera aussi la troisième fois. Même chose pour Los Angeles 2028. On est allé en Amérique du Sud pour la première fois (Rio 2016). Il faut espérer qu’un jour, l’Afrique puisse produire une ville hôte… peut-être l’Afrique du Sud, mais on ne peut être sûr de rien.

J’espère que dans le processus, on mettra les efforts vers une minimisation des coûts. Le problème est que sur une période de 7, 8 ou 10 ans, les pays hôtes ajoutent des infrastructures çà et là. Les coûts montent, mais ce ne sont pas vraiment les coûts olympiques. Ce sont des investissements requis par les pays, mais aux yeux du grand public, ça s’ajoute à la facture de milliards de dollars attribuée aux Jeux olympiques.

C’est notre problème (au CIO) de communiquer (et expliquer) la différence. Franchement, le problème a commencé à Montréal. Chaque piastre (dépensée) était identifiée comme un coût olympique. Le métro… [prolongement de la ligne verte vers Angrignon et Honoré-Beaugrand, NDLR]. Écoutez, Claude-Robillard… Toutes ces installations sont encore utilisées. La seule exception est peut-être le stade. Mais ça, c’est le résultat de l’histoire d’amour entre le maire Drapeau et Taillibert!

Q. Vous avez dit au micro de la BBC craindre pour la présentation des Jeux de Tokyo l’été prochain…

R. On m’a demandé : Monsieur Pound, est-ce que vous êtes certain que les Jeux auront lieu? Mais qui peut être certain? Mais à ce jour, avec toute la connaissance qu’on possède maintenant, alors oui.

Je pense que les chances sont à 3 contre 1 pour qu’ils aient lieu. Mais suis-je certain? Non. Confiant? Oui. Est-ce que je l’espère? Oui. Mais, certain, c’est non. Je ne veux pas faire une bêtise de cette nature.