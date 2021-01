Les Raptors s'enlisent à San Francisco

Damion Lee a réussi deux lancers francs quand il restait 3,3 secondes à écouler et les Warriors de Golden State ont vaincu les Raptors de Toronto 106-105, dimanche soir.

Pascal Siakam a raté un tir pour la victoire alors que la sirène sonnait, mais il a tout de même conclu la rencontre avec 25 points. Fred VanVleet en a ajouté 21 pour les Raptors, qui avaient défait les Warriors lors de la finale de la NBA, en 2019, de l'autre côté de la baie de San Francisco.

Le Canadien Andrew Wiggins a récolté 17 points et il a égalé un sommet personnel grâce à 4 blocs. Les Warriors ont malgré tout laissé filer une large avance de 17 points.

Stephen Curry a connu une rare mauvaise soirée, ne réussissant que 2 de ses 16 tirs, dont un seul en provenant du périmètre. Il n'a obtenu que 11 points après en avoir amassé 143 au cours des quatre dernières rencontres des Warriors, dont un sommet de 62 points contre les Trail Blazers de Portland.

Kent Bazemore a redonné l'avance aux Warriors quand il restait 66 secondes à jouer, mais VanVleet a répliqué en réussissant un tir de deux points.

Curry a commis un revirement avec 34,4 secondes à faire avant que Lowry ne rate un lancer de trois points. La formation californienne a eu une autre occasion dans les dernières secondes avant que Lee replace son équipe aux commandes.

Le meneur des Raptors Kyle Lowry a raté le match de vendredi pour des raisons personnelles, mais il est revenu au jeu dimanche et il a inscrit 17 points, 9 rebonds et 6 aides. Le Montréalais Chris Boucher a de nouveau bien fait en tant que réserviste, amassant 15 points, 6 rebonds et 6 blocs.