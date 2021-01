Le club de golf Trump National perd l'organisation du Championnat de la PGA 2022

Associated Press

La PGA a décidé de rompre ses liens dimanche avec le club de golf Trump National du New Jersey, appartenant au président américain Donald Trump, qui devait accueillir le Championnat de la PGA 2022.

La décision du conseil d'administration de la PGA survient quatre jours aprèsl'émeute alimentée par Trump au Capitole alors que le Congrès certifiait la victoire électorale du président élu Joe Biden.

C'est la deuxième fois en un peu plus de cinq ans que la PGA retire l'un de ses événements d'un terrain appartenant à Trump.

Le grand chelem de golf de la PGA en 2015 au Trump National Los Angeles Golf Club avait annulé après les remarques désobligeantes de Trump sur les immigrants mexicains lors de l'investiture républicaine. L'événement a été annulé pour de bon le printemps suivant.

Le président de la PGA, Jim Richerson, a déclaré dimanche que le conseil avait voté pour exercer son droit de résilier l'accord avec Trump National à Bedminster, New Jersey.

Nous nous trouvons dans une situation politique qui n'est pas de notre ressort , a déclaré Seth Waugh, PDG de la PGA, lors d'un entretien téléphonique.

Nous sommes les fiduciaires de nos membres, du jeu, de notre mission et de notre marque. Et comment pouvons-nous mieux protéger cela? Nous avons eu le sentiment, compte tenu des événements tragiques de mercredi, que nous ne pouvions plus le tenir à Bedminster. Les dommages auraient pu être irréparables. Le seul vrai plan d'action était de partir , a-t-il poursuivi.

La PGA, qui compte quelque 29 000 professionnels de golf qui enseignent principalement le sport, a signé l'accord avec Trump National en 2014.

Seth Waugh a ajouté que la PGA avait déjà une équipe au New Jersey qui s'occupait de la promotion de l'événement. L'organisation s'affairera maintenant à trouver un autre lieu pour la tenue du Championnat de la PGA, qui existe depuis 1916.