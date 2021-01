Les Ravens freinent Derrick Henry et renversent les Titans

Associated Press

Lamar Jackson a réussi une course de touché de 48 verges, aidant les Ravens de Baltimore à gagner 20-13 aux dépens des Titans du Tennessee, dimanche, dans ce match de premier tour dans l'Américaine.

Jackson a obtenu 136 verges au sol et 179 verges aériennes. Seuls Jackson et Colin Kaepernick ont connu deux matches d'au moins 100 verges de course lors des éliminatoires.

Baltimore n'a permis que 40 verges de courses à Derrick Henry, meneur de loin pour les verges terrestres dans la NFL en saison , avec 2027. Henry avait amassé au moins 60 verges de course lors de tous ses matchs cette saison.

Depuis le début de la campagne, Tennessee inscrivait 30,7 points par rencontre, en moyenne.

À l'attaque, seuls les Chiefs ont obtenu plus de verges par match que les Titans, cette saison. Mais dimanche, ces derniers ont été éclipsés 401-209 à ce niveau.

C'est peut-être la plus belle victoire dont j'ai fait partie , a dit l'entraîneur des Ravens, John Harbaugh, qui était en poste quand le club a triomphé au Super Bowl, en 2013.

Les Titans accueillaient un match éliminatoire pour la première fois depuis janvier 2009 et ils menaient 10-0 après le premier quart.

Le Tennessee a obtenu cinq sacs et a ravi une passe de Jackson, mais après le premier quart, leur attaque n'a généré qu'un placement tardif de Stephen Gostkowski.

Les Titans ont frappé les premiers avec une réception payante d'A.J. Brown, suivi d'un placement de 45 verges.

Lors du premier quart, les Titans ont dominé 126-36 pour les verges. Malcom Butler a aussi réussi une interception, ce qui a mené au botté de précision de Gostkowski.

La remontée des Ravens a débuté tôt au deuxième quart, avec un placement de 33 verges de Justin Tucker. Jackson venait de compléter une passe de 33 verges à Marquise Brown.

Jackson a égalé le pointage avec sa longue percée de 48 verges quand il restait 2:32 au cadran au deuxième quart.

La défense des Ravens a forcé les Titans à montrer un gain offensif négatif de -7 verges totales au deuxième quart.

J.K. Dobbins, une recrue, a ajouté une course de touché de quatre verges, dans la sixième minute du troisième quart pour Baltimore. Il franchissait la ligne des buts au sol dans un septième match d'affilée.

Marcus Peters des Ravens a scellé le gain en interceptant une passe de Ryan Tannehill ciblant Kalif Raymond, avec 1:50 à écouler.