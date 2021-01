Canadien : un quatrième trio menaçant

De toute façon, les gros gaillards n’ont jamais été la spécialité de la maison.

Il y a aussi eu toutes sortes d’autres versions de cette unité. Des candidats dont l’histoire a peiné à retenir le nom comme Aaron Palushaj, Tom Pyatt et, plus récemment, Jacob De La Rose et Michael McCarron.

De mémoire d’homme toutefois, aucun des quatrième trios du CH n’a eu une force de frappe potentiellement aussi redoutable que celui présentement assemblé par Claude Julien.

Même si une recrue de 24 ans, Jake Evans, avec seulement 13 matchs d’expérience dans la LNH le pilote, Paul Byron et Artturi Lehkonen, marqueurs de 20 et 15 buts environ, lui confèrent une tout autre dimension.

C’était flagrant lors du premier match simulé jeudi. Claude Julien avait envoyé ce trio avec le second groupe, essentiellement composé de joueurs de la Ligue américaine. Evans, Byron et Lehkonen affrontaient donc constamment les meilleurs joueurs du Canadien et les ont tenaillés sans relâche. Byron, particulièrement intense et agressif, a marqué un but spectaculaire en échappée.

Julien a même cru bon de souligner la qualité de leur jeu à cinq contre cinq après l’exercice. Pour un entraîneur qui aime répartir le temps de glace entre quatre trios et qui a opté pour un système de jeu à haute intensité qui demande l’apport constant de tous les joueurs dans la formation, ce genre de quatrième trio est un luxe.

Ce que j’aime, c’est que ce trio est très fiable dans les deux sens de la patinoire et est capable de marquer des buts. Il y a de la profondeur de ce côté-là , a rappelé Julien dimanche.

Faire ses preuves

Des buts, effectivement, il y en aura si Byron est capable de maintenir le rythme des dernières saisons. Ce camp n’a rien de banal pour lui.

Il a connu un passage à vide l’an dernier à la suite de nombreuses blessures et d’une opération à un genou. Il semblait avoir perdu son explosion sur patins ce qui, dans son cas, est fondamental pour demeurer efficace.

Certes, Byron a offert du jeu solide en séries éliminatoires l’été dernier, mais, comme il l’a rappelé lui-même, ce que tu as fait dans le passé ne change rien .

Entre-temps, Marc Bergevin a embauché une pléthore de jeunes (et moins jeunes) gens du niveau de la Ligue nationale. Bref, avant le début du camp, Byron avait des raisons de croire que son poste pouvait être menacé. Peut-être l’est-il encore jusqu’à un certain point.

Ça ne change rien. N’importe qui à côté veut prendre ta job. C’est la routine. Tout le monde veut trouver sa place dans la ligue, comme moi à 25 ans. Chaque jour, tu as l’occasion de te prouver. J’aime ça, et je fais de mon mieux. Paul Byron

Quelques bruits ont également circulé à son endroit. L’on chuchotait que Bergevin cherchait à s’en départir pour soulager sa masse salariale de 3,4 millions de dollars. Réels échos ou simples supputations? Difficile à dire. On l’envoyait même à Ottawa, imaginez, le pauvre (ceci est une blague).

Rien pour le déconcentrer, cela dit.

Je n’entends pas tant les rumeurs. À l’extérieur de la glace, ce n’est pas à moi de décider. Je ne prends pas le temps de penser à ça. Je me concentre sur ce que je peux faire pour aider mon équipe. Je suis tellement content d’être ici. On a une très bonne équipe, beaucoup de bonnes acquisitions. La chance qu’on a cette année, c’est rare. Je veux être en séries, je veux avoir une chance de gagner la Coupe Stanley. Je suis prêt , a-t-il assuré.

À le regarder voler sur la glace à l’entraînement, difficile d’en douter.

La santé pour Drouin

La santé. Ce n’est pas galvaudé que de se la souhaiter ces temps-ci. Claude Julien a dû en faire son vœu de la nouvelle année, autant pour lui que pour son équipe.

C’est d’ailleurs, à son avis, tout ce dont Jonathan Drouin aura besoin pour (re)devenir le joueur d’impact aperçu pendant 19 matchs la saison dernière avant qu’il ne se blesse.

À l’aile gauche de Nick Suzuki et Josh Anderson, le Québécois n’a jamais été aussi bien entouré depuis son arrivée à Montréal.

Je ne peux pas contrôler les blessures. J’ai aimé mon début de saison l’an dernier. Quand je suis revenu, c’était difficile de reprendre le rythme. J’ai continué à m’adapter en séries. Je dois être sur la rondelle. Si je suis capable de faire ça, je devrais avoir un début de saison qui va ressembler à l’année dernière , a estimé Drouin.

S’il ne s’était pas blessé, est-ce qu’on aurait vu le Drouin que tout le monde veut voir? On ne le sait pas, mais on espère être capable de le voir cette année. Il va bien depuis le premier jour du camp. On espère qu’il restera en santé et qu’il nous donne le genre de hockey qu’il nous a donné dans la bulle à Toronto , a ajouté l’entraîneur-chef.

En rafale

Il ne reste que peu de temps à Julien pour décider de l’identité exacte de l’équipe qui affrontera les Maple Leafs à Toronto lors du match d’ouverture, mercredi. En raison de son imposante masse salariale, le CH risque fort de se contenter d’un groupe de 21 joueurs (au lieu des 23 permis) dans sa formation, sans compter l’équipe de réserve qui comptera de 4 à 6 joueurs.

Le Canadien a d’ailleurs retranché ses premiers joueurs dimanche. Les attaquants Brandon Baddock, Alex Belzile, Joseph Blandisi, Laurent Dauphin et Jordan Weal, les défenseurs Noah Juulsen, Gustav Olofsson et Xavier Ouellet, ainsi que le gardien Charlie Lindgren ont été soumis au ballottage.

S'ils ne sont pas réclamés par une autre équipe de la LNH d'ici lundi midi, ils pourront être rétrogradés au sein du groupe de réserve, une nouveauté cette saison en raison de la pandémie de COVID-19, ou du Rocket de Laval, en prévision du début de la saison dans la Ligue américaine de hockey.

Julien finalisera le tout au plus tard lundi.