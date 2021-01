Vers une saison très relevée en surf des neiges

Le gagnant de l’événement, Maxence Parrot, a décroché l’or en devançant d’un point seulement le Suédois Sven Thorgen et de 1,80 point le Norvégien Mons Roisland.

Le fait que les planchistes ont pu s’entraîner au maximum lors des périodes de confinement n’est probablement pas étranger à cette situation.

Nos performances ont vraiment augmenté beaucoup depuis l’an dernier, remarque Maxence Parrot. Et c’est comme ça pour tous les autres athlètes. Ce soir [samedi], ce n’était vraiment pas une compétition facile, j’ai vu mes concurrents atterrir avec des manœuvres qui me surprenaient vraiment. J’étais comme wow, je n’en reviens pas qu’ils aient appris en si peu de temps que ça. Le niveau de compétition a vraiment augmenté, tout le monde s’est entraîné vraiment plus, mais je l’ai fait aussi cet été et je suis content de voir que ça porte fruit.

Vraiment, ce ne sera pas une saison facile. Ce soir [samedi], j’ai fait deux de mes manœuvres les plus difficiles et j’ai gagné par un point en finale, ce n’est vraiment pas beaucoup. Ça va être une compétition féroce cette année, c’est certain. Maxence Parrot

Parrot n’est pas le seul à réaliser que les planchistes n’ont pas chômé au cours des derniers mois.

Nicolas Laframboise en action à Mammoth Mountain, en Californie, en mars 2019 Photo : Getty Images / Ezra Shaw

Nicolas Laframboise n’a pas pu se qualifier pour la finale à Kreischberg. Il a pourtant suivi son plan de match et a bien réussi les sauts qu’il avait prévus.

Honnêtement, je pense que les mêmes sauts pourraient passer en finale, a-t-il déclaré. Si je me fie à d’autres compétitions, en temps normal, ça passe. Ce qu’il me reste à faire, c’est de travailler avec des trucs plus difficiles pour qu’ils [les juges] n’aient pas le choix.

Moins de camaraderie

Le surf des neiges est reconnu pour sa camaraderie entre les athlètes et l’ambiance bon enfant des compétitions.

À la fin janvier auront lieu les X Games d’Aspen, au Colorado, la compétition préférée de Parrot, à cause des parcours les mieux construits du circuit. Il reconnaît que le lifestyle , donc l’aspect social et les rencontres qui y ont lieu habituellement, sera pratiquement inexistant.