Maxence Parrot triomphe à la Coupe du monde de Kreischberg

Parrot, de Bromont, a triomphé avec un total de 165 points après les trois manches de l'épreuve.

Il a devancé d'un point le Suédois Sven Thorgen et de 1,80 point le Norvégien Mons Roisland.

Parrot s'est emparé de la 3e place après la première manche, et il a raté son atterrissage à sa deuxième tentative. Tout s'est donc joué lors du troisième et dernier saut, qu'il a réalisé à la perfection pour se hisser en tête.

Il s'agissait de sa huitième victoire en carrière en Coupe du monde de surf des neiges et de sa première depuis celle acquise en grand saut à Pékin, le 14 décembre 2019.

L'autre planchiste canadien qui a participé à la finale, l'Ontarien Liam Brearley, a abouti en 7e place.

Les Québécois Nicolas Laframboise et Sébastien Toutant n'ont pas participé à la finale, et ils ont terminé 11e et 15e, respectivement.

Parrot participera aux X Games d'Aspen, du 29 au 31 janvier, en compagnie de ses compatriotes Toutant et Mark McMorris, notamment.