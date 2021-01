Retour gagnant à la compétition pour Christopher Spring

Spring et ses coéquipiers Mark Mlakar, Mike Evelyn et Shaq Murray-Lawrence (un ancien des Alouettes de Montréal) ont devancé de 0,02 s l’équipe de l’Allemand Maximilian Illmann.

C’était le troisième podium de Spring cette semaine, lui qui a piloté un bob à deux vers des 3e et 2e places dans les épreuves présentées jeudi et vendredi.

Le Canadien d’origine australienne n’avait plus participé à une course depuis les mondiaux de 2019. Il avait pris une pause d’un an pour se refaire une santé.

Spring a profité de cette visite en Allemagne pour exorciser certains démons. Lors d’une Coupe du monde de 2012 organisée sur cette même piste, le bobsleigh de Spring avait violemment percuté un mur. Spring et deux de ses coéquipiers avaient dû être hospitalisés. Le pilote canadien a d'ailleurs qualifié cet accident de presque mortel lorsqu'il a pris connaissance de la décision de la fédération internationale de déplacer les prochains mondiaux de Lake Placid à Altenberg.

Également samedi, en Coupe du monde de bobsleigh, à Winterberg, deux équipes canadiennes étaient en action en bob à deux. Christine De Bruin et Justin Kripps ont tous deux mené leur duo vers la 5e place sur la piste allemande.