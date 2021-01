Pas de spectateurs aux matchs des Raptors et du Lightning jusqu'à nouvel ordre

L’organisation propriétaire de l’aréna, le Vinik Sports Group, a imposé samedi un huis clos jusqu’au 5 février au plus tôt. Son chef de la direction, Steve Griggs, a précisé dans un communiqué que la décision était celle de l’organisation et non des autorités.

Nos partenaires sanitaires et les autorités locales nous ont aidé à rendre l’Amalie Arena le plus sécuritaire possible, a déclaré M. Griggs. Mais en raison de l’augmentation des cas et des taux de positivité, nous ne sommes pas à l’aise à l’idée qu’un grand nombre de personnes viennent assister à des matchs de hockey ou de basketball dans un lieu fermé. Nous espérons rouvrir l’aréna bientôt, pourvu que les chiffres s’améliorent.

La Floride a enregistré près de 20 000 nouveaux cas de COVID-19 pour une deuxième journée de suite, vendredi. Près de 1,5 million de cas et quelque 23 000 décès ont été rapportés dans l’État depuis mars.

Par ailleurs, les Penguins de Pittsburgh ont annulé leur entraînement prévu samedi parce que des membres de l’organisation pourraient avoir été en contact avec un porteur du coronavirus.

Les Penguins doivent amorcer leur saison le mercredi 13 janvier prochain, contre les Flyers de Philadelphie.

La présaison des Stars de Dallas est également interrompue en raison de huit cas de COVID-19 dans l’organisation. Les Blue Jackets de Columbus ont aussi dû prendre des mesures préventives à cet égard, si bien que 19 joueurs étaient absents de l’entraînement de vendredi.