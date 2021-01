Marc-Antoine Dequoy s’entend pour trois ans avec les Alouettes

Premier joueur sélectionné par les Moineaux au dernier repêchage de la Ligue canadienne de football (au 2e tour, 14e au total), le Québécois a paraphé une entente avec les Packers de Green Bay, de la NFL, au printemps dernier après des résultats impressionnants aux tests d’évaluation physiques organisés par les Carabins de l’Université de Montréal pour des dépisteurs professionnels.

Dequoy a cependant été libéré par les Packers juste avant le début de leur camp.

Il retrouve celui qui a été son entraîneur avec les Carabins, Danny Maciocia, maintenant directeur général des Alouettes.

J'ai bien connu Marc-Antoine chez les Carabins et j'ai bien hâte de le voir à l'œuvre avec les Alouettes, dans sa ville natale, a déclaré Maciocia. Sa vitesse, sa fougue et son sens aiguisé du football en feront un atout pour notre équipe, sans oublier son leadership exemplaire.

Marc-Antoine Dequoy, 26 ans, a disputé quatre saisons avec les Carabins et les a aidés à atteindre la finale de la Coupe Vanier en 2019. Cette année-là, il a réussi 34 plaqués en solo et 7 avec assistance, 3 interceptions, dont une pour un touché, en plus d’être nommé dans l’équipe d’étoiles québécoise et canadienne.

Il a aussi été nommé joueur défensif de l’année au Québec en 2018.