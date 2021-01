Canadien : étoiles, morceaux de robot et autres observations du match simulé

Habituellement, il n’est pas fait grand cas des matchs intraéquipes. Et pour cause. Tout au plus, les vétérans cherchent-ils à chasser les fourmis dans leurs jambes.

Et, habituellement, pendant que les poids lourds d’une équipe répètent tout doucement leurs gammes pour ne pas se fouler les doigts, les souris dansent.

Jeudi, un collègue racontait se souvenir d’une fois où Maxim Lapierre volait sur la patinoire dans un de ces matchs simulés et avait inscrit deux superbes buts pendant qu’Alex Kovalev devait se curer les dents ailleurs sur la glace.

Ça n’enlève rien à Lapierre, mais, évidemment, tout est rentré dans l’ordre , a conclu ledit collègue.

L’idée, ici, est simplement de brosser le portrait du contexte. Dans un camp d’entraînement de 10 jours comprenant 7 séances sur glace et 2 match simulés, il y a urgence. Urgence d’agir, de trouver les bonnes combinaisons, d’intégrer les nouveaux, de reprendre les bonnes habitudes, de chasser la rouille, etc.

Claude Julien n’a donc pas le temps de tergiverser. Pour ce duel fratricide, il a divisé son équipe ainsi : les trois premiers trios, en plus de celui de Ryan Poehling, Michael Frolik et Corey Perry, et ses six premiers défenseurs avec les Rouges. Le reste du groupe, essentiellement des joueurs de la Ligue américaine, en plus du trio de Jake Evans, Artturi Lehkonen et Paul Byron, ainsi que Carey Price, en blanc.

Une équipe de la Ligue nationale contre des aspirants, en somme. Price s’est retrouvé avec les Blancs parce qu’on voulait qu’il absorbe sa part de caoutchouc et le trio d’Evans, qu’on pourrait qualifier de spécialiste de la défense, pour donner du fil à retordre aux meilleurs attaquants du Canadien.

Et la stratégie a fonctionné. Du moins, elle était du goût de l’entraîneur.

Je ne pense pas qu’on aurait pu avoir un meilleur défi [que ce qu’on a eu] contre les trios qu’il y avait de l’autre côté. Ils n’ont pas marqué autant de buts, mais ils étaient dans notre face tout le match. Ça a vraiment aidé notre équipe à se préparer. Claude Julien, entraîneur-chef du Canadien de Montréal

En parlant à des joueurs et à des vétérans, ils ont vraiment apprécié que ces joueurs aient donné ce genre de résistance. Au point où c’était encore plus difficile qu’un match présaison contre une autre équipe , a assuré Julien.

Il était aussi question de travailler l’avantage numérique qui n’avait pas encore affronté la pression de l’adversaire lors des entraînements de mardi et mercredi. Peut-être la raison principale pour laquelle Byron et Lehkonen, deux armes de prédilection de Julien en désavantage, se sont retrouvés avec l’équipe B.

Bref, tout cela fut fort divertissant et quand même un brin instructif. Il faut en prendre et en laisser, évidemment, voici néanmoins ce qui a retenu l’attention.

Vous voulez le résultat final? Ça n’a aucune importance. Il sera (peut-être) communiqué plus loin.

Petit garçon deviendra grand

Jesperi Kotkaniemi semble avoir repris là où il avait laissé dans la bulle de Toronto. Le Finlandais exsude la confiance, et ça lui va bien. Probablement l’attaquant le plus menaçant de l’exercice jeudi, il a réussi deux buts (dont un dans un filet désert, certes), en plus de dominer ses semblables en possession de la rondelle.

La tête bien haute, il a dirigé le jeu en avantage numérique – sa deuxième unité ayant fait bien mieux que la première, soit dit en passant - a obtenu une occasion de marquer grâce à un violent tir à la réception, a complété des passes transversales, a démontré beaucoup plus de stabilité sur la glace, lui qui avait l’habitude de se retrouver les quatre fers en l’air par le passé.

Pour son premier but, Kotkaniemi a lui-même maintenu l’attaque en vie en zone offensive, avant de repérer son nouveau complice Tyler Toffoli et de compléter sa manœuvre en fonçant au filet comme si Price venait d’échapper un Ah Caramel! dans l’enclave.

Lors d’une autre séquence, il s’est débarrassé de Paul Byron d’une superbe feinte, tandis qu’il relançait l’attaque depuis sa zone. Kotkaniemi, visiblement, a hâte d’en découdre.

Lorsque le gardien Jake Allen a été invité à commenter qui le surprend dans sa nouvelle équipe, la réponse a fusé, sans équivoque.

Le lancer de KK, c’est autre chose. Son tir du poignet est un véritable missile , a-t-il laissé tomber, avant de vanter ceux de Josh Anderson et de Nick Suzuki.

Il se souvient très bien de ce qu’il a fait qui lui a donné du succès, et il continue. Il a un excellent lancer. Dès qu’il a la chance, on veut qu’il lance. Il a un excellent gabarit aussi. On lui demande d’aller devant le filet aussi , a expliqué son entraîneur. Un bon départ.

Le très attendu Romanov

Alexander Romanov n’était pas en reste. Tout le monde vante l’ardeur au travail du jeune Russe depuis le début du camp; l’on a pu en capter quelques éclats. Un ici, l’autre là.

À l’échauffement, Romanov était le premier à sauter sur la glace, le dernier à en sortir. Son dynamisme est contagieux et crève les yeux. Les joueurs ont parfois coutume de se retenir dans ce genre de matchs, question de ménager corps et susceptibilité des coéquipiers, mais le nouveau venu ne connaît pas personne. Alors, pourquoi ne pas tenter de percuter violemment Joël Teasdale un peu trop nonchalant à sa ligne bleue?

Alexander Romanov (27) et Xavier Ouellet (61) Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Utilisé sur le flanc droit, Romanov et son partenaire, Brett Kulak, deux gauchers, n’ont pas hésité à permuter lorsque la situation l’exigeait. Deux patineurs agiles, ce duo demeure un point d’interrogation : à quelle version de Kulak aurons-nous droit et Romanov s’adaptera-t-il rapidement à la LNH?

Si les réponses sont constante et oui, alors ce tandem sera franchement intéressant.

Il s’est bien comporté, a dit Julien. Il affrontait des joueurs de la LNH pour la première fois (…) Il se bat, il apprend vite, j’ai vu beaucoup de bonnes choses.

L’entraîneur prévoit d’ailleurs disséquer l’effort de jeudi en séquences vidéos à étudier avec ses joueurs. On est consciencieux ou on ne l’est pas.

Chacun son rythme

Un classique dans ce type d’exercice, le trio dominant du Canadien, celui de Phillip Danault, a été pour le moins discret. Nick Suzuki a passé une bonne partie de son temps à chercher ses repères. Et Jeff Petry a multiplié les bourdes. Ça vous inquiète? Passons.

Il faudra aussi surveiller à quelle vitesse l’autre nouveau venu en défense, Joel Edmundson, s’adaptera à sa nouvelle équipe. Edmundson passe d’un système en couverture défensive homme à homme, en Caroline, à une défense de zone avec le CH. Ce n’est pas sorcier, mais ça peut demander un temps d’adaptation, a rappelé Julien lors de son point de presse. L’entraîneur a d’ailleurs fait le parallèle avec Ben Chiarot l’an dernier. L'Ontarien avait lui-même avoué se sentir un peu perdu en début de campagne, avant de connaître ses meilleurs moments dans la LNH.

En prolongation

On va un peu vite, mais c'est intrigant malgré tout. Max Domi parti, qui deviendra le centre de confiance pour amorcer les périodes de prolongation? Julien utilisait jadis le trio Domi-Byron-Petry. L’on peut penser que les deux autres y seront toujours. Le poste de pivot échoira-t-il entre les mains de Phillip Danault (c’est lui qui a amorcé la prolongation jeudi avec Tomas Tatar et Petry) ou encore entre celles de Nick Suzuki? Détail, d’accord. Curiosité quand même.

Ah oui, le résultat. Cinq à trois pour les Rouges, avant le début de la prolongation disputée pour la forme.