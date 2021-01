Bel envol pour Olivia Asselin et Laurie Blouin en Autriche

Les Québécoises Olivia Asselin (ski) et Laurie Blouin (surf des neiges) ont pris les 10e et 16e rangs en grand saut (big air), jeudi, à la Coupe du monde de ski acrobatique de Kreischberg, en Autriche.

Asselin a joué d’audace. Après avoir obtenu 85,20 points pour son premier saut, la Lévisienne âgée de 16 ans y est allée d’une toute nouvelle manœuvre lors de ses deux tentatives suivantes, sans toutefois être en mesure de l’exécuter aussi bien qu’elle l’aurait souhaité.

Deux de nos trois sauts comptaient pour la note finale et j’ai voulu essayer un nouveau saut pour aller chercher plus de points. J’ai plus ou moins bien atterri le deuxième et j’ai raté le troisième, alors ça n’a pas été assez pour me qualifier , a expliqué celle qui a conclu avec un total de 139,60 points, à 14,60 points du 6e et dernier rang donnant accès à la finale prévue vendredi.

Cette première séance de qualifications a été dominée par la Française et championne du monde en titre Tess Ledeux (182,80 points). Elle a été suivie par les Suisses Giulia Tanno (168,60) et Mathilde Gremaud (164,80).

Seule autre Canadienne en lice à cette épreuve, l’Ontarienne Megan Oldham (146,00) s’est classée 9e.

En surf des neiges, Laurie Blouin était bien heureuse d’avoir enfin pu renouer avec la compétition. Après une pause de près de 11 mois, Blouin a terminé sa journée avec une récolte de 112 points, ce qui n’a pas été suffisant pour se qualifier pour la finale.

J’ai vraiment eu des bonnes pratiques cette semaine, mais j’ai fait de petites erreurs à l’atterrissage lors de deux de mes sauts et ça m’a fait mal au niveau du pointage , a commenté l’athlète de 24 ans.

Également de cette compétition, l'Ontarienne Jasmine Baird (114) et la Britanno-Colombienne Brooke Voigt (99,80) ont respectivement terminé 15e et 19e.

Les Japonaises Miyabi Onitsuka (178,80), Kokomo Murase (170,20) et Reira Iwabuchi (169,40) occupent les trois premières places à l’issue des qualifications.

Laurie Blouin lors d'une épreuve de grand saut aux Jeux olympiques de Pyeongchang Photo : Getty Images / Matthias Hangst

Samedi, ce sera au tour des Québécois Nicolas Laframboise, Maxence Parrot et Sébastien Toutant de s’élancer. Les qualifications seront disputées en matinée et seront suivies des finales.

Les membres de l’équipe canadienne présents à Kreischberg rentreront au pays au cours des prochains jours en vue d’un camp préparatoire de deux semaines à Calgary.