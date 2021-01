Soupir de soulagement pour les athlètes d'excellence

Selon les nouvelles informations publiées par le gouvernement  (Nouvelle fenêtre) lundi, les activités sportives intérieures seront interdites à compter du 9 janvier 2021, à l’exception des cours d’éducation physique et des programmes particuliers en contexte scolaire, de l’entraînement des athlètes identifiés et des sports professionnels qui ont reçu une autorisation de la santé publique .



Les athlètes identifiés qui ont la possibilité de poursuivre leur entraînement sont en fait ceux qui sont autorisés par la Direction des sports, des loisirs et de l’activité physique du ministère de l’Éducation. Ils sont en préparation pour les prochains Jeux olympiques et paralympiques, autant ceux de Tokyo que ceux de 2022 en Chine, détiennent un brevet de Sport Canada ou sont identifiés du niveau excellence par leur fédération sportive.



Pour certaines disciplines, il est possible, sous réserve d’une démonstration de pertinence, d’ajouter des partenaires d’entraînement qui sont jugés essentiels , explique Jean Gosselin, le directeur, communication et marketing à l'Institut National du Sport (INS) du Québec.

Les nouvelles mesures annoncées n'auront donc pas d'impacts majeurs pour les athlètes de pointe. Ceux qui s'entraînent à l'INS du Québec pourront poursuivre leurs entraînements, à condition de respecter le couvre-feu.

En considérant la situation exceptionnelle des athlètes en préparation olympique et paralympique, on avait obtenu l'exemption pour une ouverture complète au mois de juin, exemption qui a été maintenue au moment où on a resserré les mesures en novembre , ajoute-t-il.

Les annonces faites par le gouvernement du Québec ne viennent pas changer la donne en ce qui nous concerne, mis à part un ajustement qu'on va devoir faire pour les heures d'ouverture du complexe pour évidemment respecter le couvre-feu , enchaîne Jean Gosselin.

L'INS fermera donc ses portes à 18 h 45 afin de permettre aux athlètes, aux entraîneurs et aux employés de l'établissement de rentrer chez soi avant le début du couvre-feu qui a été fixé à 20 h.

Les autres athlètes qui s'entraînent ailleurs qu'à l'INS, dans des lieux déterminés par les fédérations sportives, pourront continuer leur préparation, à condition que le protocole sanitaire préparé par l'INS ait été implanté.



La nageuse Katerine Savard, qui s'entraîne habituellement au Centre Claude-Robillard, a craint, pendant un moment, de se retrouver dans la même situation que celle vécue à l'automne. Lorsque les athlètes d'élite ont obtenu une exemption et ont pu renouer avec l'action en novembre, elle a dû, comme plusieurs, ronger son frein pendant plusieurs semaines.

Honnêtement, dans les derniers jours, ç'a été assez difficile. Dans ma tête, je me disais, s'ils referment tout, il est impossible que je ne nage pas pendant encore un mois. Je pense que ma carrière aurait été carrément terminée. J'avais de la misère à me concentrer... Est-ce qu'il me reste vraiment trois jours à ma carrière? Katerine Savard

À l'instar du Canadien de Montréal et de la Ligue américaine de hockey, qui ont obtenu la permission de présenter leurs matchs au Centre Bell, le Centre 21.02 pourra aussi poursuivre ses activités. Ce centre de hockey de haute performance récemment créé à Montréal et dirigé par Danièle Sauvageau accueille notamment 17 athlètes du programme national de hockey féminin, incluant Marie-Philip Poulin, Mélodie Daoust, Ann-Sophie Bettez, Lauriane Rougeau, Ann-Renée Desbiens et Jill Saulnier

C'est un centre de hockey reconnu, au même titre que le courte piste ou d'autres groupes d'entraînement au Québec. Nous avons reçu une dérogation parce qu'on entraîne des athlètes qui sont identifiés , mentionne Danièle Sauvageau, qui est aussi la présidente du Conseil du sport de Montréal.

Si c'était jusqu'à présent permis, il sera impossible, à compter de samedi, de jouer au tennis, au badminton ou encore, de se rendre dans un centre d'escalade. Les athlètes évoluant en sports-études pourront recommencer à utiliser les installations lorsqu'ils seront de retour en présentiel.