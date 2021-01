Vacciner les athlètes pour les JO : le fardeau éthique est lourd

Même si le Comité olympique canadien a précisé n’avoir aucunement l’intention d’exiger quelque passe-droit que ce soit, le CIO a exprimé publiquement son souhait que les athlètes de partout dans le monde aient accès au vaccin avant les Jeux.

Quels sont les enjeux éthiques soulevés par une telle perspective?

Entrevue avec Julie St-Pierre, membre permanente du comité d’éthique de l’Institut de santé publique du Québec, et conseillère à l’éthique auprès de l’Institut.

Q. Comment aborde-t-on ce genre de mise en situation d’un point de vue éthique?

R. On ramène beaucoup les questions aux valeurs qui sont sous-jacentes à une problématique. On essaie de voir quelles sont les valeurs que l’on voit apparaître, et on essaie de définir comment chacune de ces valeurs se manifeste, parce qu’une valeur en fonction de la situation peut avoir plusieurs significations.

Ensuite, on procède à un ordonnancement de ces valeurs, ce qui va nous amener à faire des recommandations.

Q. Quelle serait la valeur la plus importante dans la question de vacciner les athlètes en priorité en vue des Jeux olympiques?

R. Ça présente vraiment des enjeux d’équité. Ça, c’est clair. On le présente maintenant alors qu’il y a une séquence vaccinale, un protocole qui a été établi, qui ne met pas du tout les athlètes dans la séquence en premier. Les gens jeunes en santé devraient être vaccinés beaucoup plus loin dans la séquence.

Malgré l’argument qu'ils le feraient en l’achetant de manière privée les doses pour les athlètes, même à partir de cet argument-là, ça pose plusieurs enjeux d’équité.

Il y a l’enjeu de donner la dose aux gens qui en ont besoin en premier. Il y a le précédent qui est créé pour ceux qui justement ne pourraient pas en profiter. Ne serait-ce qu'une personne du même âge, qui doit sortir pour aller travailler et que le vaccin pourrait lui redonner un semblant de vie normale. Il y aurait beaucoup d'enjeux de: pourquoi eux, plutôt que nous?

Q. Est-ce que ce pourrait être justifiable?

R. Je ne pense pas qu’on soit dans un environnement à haut risque. Qu’on parle de sport amateur ou de sport professionnel, on est dans un environnement où l’on peut mesurer le risque. Par exemple dans la LNH, ils l’ont fait avec des bulles. C’est plus responsable en ce moment de penser à des situations comme ça.

C’est sûr qu’avec un accès privilégié au vaccin, ça faciliterait beaucoup les choses, mais je pense qu'ils vont devoir convaincre la population mondiale que c’est justifiable. Selon moi, pour l’instant, ça ne le serait pas.

Peut-être un peu plus loin dans la séquence, quand une bonne majorité de la population sera vaccinée, ça pourrait être quelque chose de plus envisageable.

Q. Est-ce qu’il y a d’autres enjeux à considérer?

R. On est aussi dans des enjeux planétaires quand on parle des Jeux olympiques. Ce sont plusieurs personnes de plein de pays où les séquences vont être différentes, qui n’auront pas le même accès au vaccin. Par exemple, un athlète du Ghana, c’est sûr qu’il ne sera pas vacciné rendu là. L’accès ne sera pas le même, la séquence non plus. Alors, est-ce que dans un cas comme celui-là, pour niveler les inégalités entre les pays, ce serait logique et presque équitable, qu’à l’inverse, on dise qu'on a des vaccins pour les gens qui n’en ont pas eu dans leur pays?

En plus de tout ça, il se pourrait que dans les mois à venir, que le fait d’être vacciné représente un privilège. Ces athlètes seraient vaccinés pour participer aux Jeux, mais après, ils vont encore être vaccinés, alors ils vont reprendre leur vie, et ils vont faire partie des personnes qui ont peut-être des privilèges sociaux liés au fait d’être vacciné.

Ça va donner accès à des choses que d'autres n'ont pas, et pendant un certain temps, on aura deux catégories de citoyens. Ça ajoute une couche à cette équité qui serait un peu flouée en choisissant de vacciner des gens juste sur la base de faciliter un événement.

On sait qu’il y a de gros sous impliqués, mais éthiquement parlant, c’est dur à justifier.

Q. Est-ce que la question économique ne risque pas d’avoir le dessus?

R. Le vaccin va prendre une valeur telle. Il va représenter la liberté, le fait de pouvoir travailler. Il va représenter tellement de choses et sera si important en ce moment que ça risque de nous pousser vers quelque chose qui, d'un point de vue éthique, ne serait pas justifiable. Il va falloir le justifier par d’autres arguments qui vont prendre le pas sur l’argument éthique, c'est-à-dire le besoin économique.

C’est sûr que ce n'est pas l’argument qui va primer sur les autres comme dans bien des aspects. On n’est pas souvent appelés par les journalistes, c’est plus les économistes. Des fois, la philosophie, l'équité et la justice, les éléments qui sont plus ancrés dans les valeurs sociales, ça ne prend pas toujours le haut du pavé.