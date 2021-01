Patrice Bergeron, nouveau capitaine des Bruins

L’attaquant québécois de 35 ans amorcera la semaine prochaine sa 17e saison avec les Bruins, la seule équipe qu’il a connue dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Choix de 2e tour (45e au total) en 2003, l’athlète de L’Ancienne-Lorette a récolté 869 points, dont 352 buts, en 1089 matchs dans le circuit Bettman. Il a remporté quatre fois le trophée Selke remis au meilleur attaquant défensif du circuit, un record qu’il partage avec Bob Gainey.

Patrice Bergeron a remporté la Coupe Stanley en 2011 et perdu en grande finale en 2013. Dans l’uniforme du Canada sur la scène internationale, il a gagné deux fois l’or olympique (en 2010 et en 2014), la Coupe du monde en 2016, le Championnat du monde en 2004 et le mondial junior en 2005.

Patrice Bergeron a du leadership, du caractère, du talent, de la volonté, de l’empathie, a commenté le directeur général des Bruins, Don Sweeney. Il a le respect de ses coéquipiers, de ses entraîneurs et de tous les membres de l’organisation.

Zdeno Chara était le capitaine des Bruins depuis 2006, un record de longévité. Le vétéran défenseur de 43 ans s’est entendu à la fin décembre avec les Capitals de Washington sur les termes d’un contrat d’un an.