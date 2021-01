Bianca Andreescu disputera un tournoi préparatif en Australie

La no 1 mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty, qui n'a plus joué depuis 11 mois, et l'Américaine Serena Williams participeront elles aussi à ces deux tournois à Melbourne, où le vaste bassin de joueuses sera séparé pour deux tournois présentés simultanément.

Andreescu, championne des Internationaux des États-Unis en 2019, n’a plus joué depuis 15 mois. Sylvain Bruneau avait indiqué lundi, à l'émission Bien entendu sur ICI Première, qu’il serait avantageux pour sa protégée de participer à un tournoi avant la première étape du grand chelem de la saison.

Sa compatriote Leylah Annie Fernandez, actuellement en lice au tournoi d’Abou Dhabi, fait également partie de la liste de joueuses inscrites en Australie.

Les joueurs, dont Novak Djokovic et Rafael Nadal, disputeront au même moment la Coupe ATP, une épreuve par équipes à laquelle participeront 12 nations. Le Canada y sera représenté par Denis Shapovalov, Milos Raonic, Steven Diez et Peter Polansky.

Deux tournois ATP 250 auront cependant lieu en Australie du 31 janvier au 6 février pour les joueurs qui ne sont pas inscrits à cette compétition. Vasek Pospisil est inscrit au tournoi Great Ocean Road, tandis que Félix Auger-Aliassime doit participer au tournoi Murray River.

En raison de la pandémie de COVID-19, qui bouleverse la reprise de la saison 2021 de tennis, les Internationaux d'Australie ont été décalés de trois semaines. Ils auront lieu du 8 au 21 février.

Joueurs et joueuses arriveront le 15 janvier en Australie pour y passer une quarantaine obligatoire de 14 jours imposée à tous les arrivants étrangers avant de prendre part aux tournois préparatifs au Melbourne Park.