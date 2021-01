Les joueurs de la NBA dénoncent les deux poids, deux mesures aux États-Unis

Associated Press

Les joueurs du Heat et des Celtics de Boston ont posé un genou au sol durant l'hymne national américain mercredi, à Miami, disant jouer « avec le cœur lourd » après les incidents au Capitole et la décision d'un procureur du Wisconsin, plus tôt cette semaine, de ne pas déposer d'accusations envers le policier qui a tiré sur Jacob Blake en 2020.