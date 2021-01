Sports extérieurs et intérieurs demeurent permis en bulle familiale

Autorisé avant la période étendue des Fêtes, le ski, sous toutes ses formes, le demeurera lorsque les nouvelles mesures entreront en vigueur, le 11 janvier, alors que les cours de groupe seront dorénavant interdits. Les stations de ski n'offriront pas un horaire de soirée, au moins jusqu'au 8 février.

Ce n'est pas l'idéal de voyager d'une région à l'autre, mais pour ce qui est du ski [...], on considère que c'est possible avec les consignes et c'est bon pour la santé mentale. Et même s'il y a du monde, c'est possible de le faire de façon sécuritaire , a indiqué le premier ministre François Legault en point de presse.

Il sera désormais impossible d'organiser un match de hockey sur une glace extérieure. À la mi-décembre, la limite avait été fixée à huit personnes par demi-patinoire. Cependant, le patinage libre restera permis lundi prochain.

Ce sera possible de faire du ski alpin ou du ski de fond, de prendre une marche, d'aller patiner sans que ce soit des équipes organisées, mais on doit rester à l'intérieur de la bulle de notre maison , a enchaîné M. Legault.

De son côté, le Canadien de Montréal pourra disputer ses rencontres locales à huis clos au Centre Bell en 2021, les autorités de santé publique du Québec ayant donné leur accord à cet effet, lundi.