LeBron James intéressé par l'achat d'une équipe de la WNBA

LeBron James songe à racheter une équipe de la WNBA. La vedette des Lakers de Los Angeles en a fait l'annonce mercredi, au lendemain de la défaite de la républicaine et copropriétaire du Dream d'Atlanta, Kelly Loeffler, au deuxième tour des élections sénatoriales .

Je pense que je vais monter un groupe de propriétaires pour le Dream. Qui est avec moi? , a tweeté James, en publiant une photo de joueuses de cette équipe portant des chandails où il est inscrit Votez pour Warnock , le nom du rival démocrate de Loeffler, Raphael Warnock, élu mardi soir.

Aussitôt, le joueur des Dodgers de Los Angeles Mookie Betts a répondu à cet appel. Compte sur moi!!! , a-t-il écrit.

Loeffler est profondément impopulaire parmi les joueuses du Dream, équipe dans laquelle elle détient une participation, depuis qu'elle a exprimé son opposition au mouvement Black Lives Matter l'année dernière, après la mort de George Floyd, à Minneapolis.

Loeffler avait écrit à la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, en juillet pour critiquer la décision de la ligue d'apposer les mots Black Lives Matter sur les maillots des joueuses.

Je m'oppose catégoriquement au mouvement politique Black Lives Matter, qui plaide pour la dissolution de la police, demande le retrait de Jésus des églises (...), nourrit des opinions antisémites et encourage la violence et la destruction dans tout le pays , avait-elle notamment argué.

Sur quoi, les joueuses du Dream ont réagi en faisant campagne pour Raphael Warnock, finalement entré dans l'histoire en devenant le premier sénateur noir élu dans cet État du sud américain.