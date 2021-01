Dick Pound veut que les athlètes soient vaccinés en priorité pour Tokyo

Pound, un membre influent du Comité international olympique (CIO), s'est dit optimiste à l'idée que les Jeux puissent être présentés, à condition que les athlètes soient vaccinés avant ceux-ci.

Au Canada, où nous comptons entre 300 et 400 athlètes - il faudrait qu'on obtienne entre 300 ou 400 doses sur les quelques millions qui seront disponibles afin que le Canada soit représenté dans un événement sportif international de cette envergure -, je ne crois pas que ça soulèverait un tollé au sein de la population , a-t-il déclaré.

Dick Pound estime qu’il revient à chaque pays de prendre une décision dans ce dossier.

Chaque pays doit prendre ses décisions, et certaines personnes pourraient dire qu'ils (les athlètes) court-circuitent la file, mais je crois que c'est l'approche la plus réaliste qui soit , a-t-il dit.

Dans une réponse acheminée par courriel à Radio-Canada Sports, le chef de direction et secrétaire général du Comité olympique canadien (COC), David Shoemaker, a indiqué que le Canada n'a aucune intention d’exiger quelque passe-droit que ce soit à propos de la vaccination de ses athlètes.

Nous sommes encouragés par les résultats préliminaires des vaccins contre la COVID-19. Les développements sont surveillés de près comme l’ont déjà signifié le Comité international olympique (CIO) et le comité organisateur de Tokyo 2020, mais ils ne changent en rien notre préparation pour les Jeux parce qu’on ne peut présumer de la disponibilité des vaccins ni du procédé de distribution ni du moment où les athlètes y auront accès , a d’abord indiqué Shoemaker.

Nous croyons que les travailleurs de première ligne et les personnes plus vulnérables demeureront prioritaires et que l'accès d'Équipe Canada aux vaccins dépendra de nombreuses considérations, notamment les lois qui régiront l'entrée au Japon l'été prochain.

David Shoemaker, chef de direction et secrétaire général du Comité olympique canadien