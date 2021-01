Jacob Blake : James et la NBA déplorent l'absence de poursuite judiciaire

Apprendre ce qui s'est passé aujourd'hui a été un coup dur à encaisser au coeur et aux tripes , a déclaré James après la victoire des Lakers à Memphis.

James a ajouté que ce coup était dur pour chaque personne noire (...), mais aussi dans la communauté blanche, pour (les gens) qui voient des moments comme celui-ci se produire .

Plus tôt, il avait relayé une citation de Martin Luther King - Une loi injuste n'est pas du tout une loi -, ajoutant PAS DU TOUT !!! , pour exprimer son sentiment à l'annonce de la décision du procureur chargé de cette affaire qui avait ravivé la colère antiraciste aux États-Unis.

Comme l'ensemble des autres basketteurs de la ligue, James avait menacé de ne pas reprendre le jeu dans la bulle de Disney World et avait forcé la NBA à être plus proactive pour lutter contre l'injustice raciale, après ce drame survenu à Kenosha dans le Wisconsin, le 23 août.

Jacob Blake, 29 ans, avait reçu plusieurs balles dans le dos sous les yeux de ses trois fils, alors qu'il tentait de prendre place dans une voiture. Grièvement blessé, il a perdu l'usage de ses jambes.

Très affectés, les joueurs des Bucks de Milwaukee avaient initié deux jours plus tard un mouvement de boycott de match, embrayé par d'autres équipes de baseball, de football ainsi que par la joueuse de tennis Naomi Osaka.

