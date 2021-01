Mondial junior : le Canada en mission en finale contre les États-Unis

L'entraîneur-chef de l'équipe canadienne a été très clair en point de presse mardi, à quelques heures d'affronter les Américains en finale du tournoi. Ses joueurs et lui auront tout le temps voulu de repenser à ce tournoi une fois qu’il sera terminé.

La seule façon d'apprécier ce moment est de faire ce que nous sommes venus faire. Pour ça, il faut se préparer de la même façon que nous l'avons fait jusqu'ici, a souligné Tourigny. Si nous voulons apprécier le moment dès maintenant, nous avons un gros problème. Un très gros problème.

Nous aurons toute une vie pour apprécier et nous souvenir de ce match, peu importe l'issue. J'ai été des deux côtés de la clôture dans ce genre de rencontres et je me souviens de tout ce qui s'est passé avant, pendant et après. C'est ce que nous avons fait l'an dernier. On doit garder le même plan, le même message, peu importe l'adversité à laquelle nous avons fait face. C'est le message que nous avons pour les joueurs cette année.

André Tourigny, entraîneur-chef d'Équipe Canada junior