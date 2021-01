La Premier League enregistre 40 cas positifs au coronavirus

La Premier League anglaise révèle qu'il y a eu 40 cas positifs au coronavirus parmi les joueurs et le personnel des clubs après deux séries de tests la semaine dernière.

C'est plus du double du chiffre hebdomadaire le plus élevé de cas positifs depuis le début des tests avant le retour de la ligue en juin dernier. Cependant, plus de personnes ont été testées que les semaines précédentes.

Trois matchs de la ligue ont été reportés la semaine dernière à la suite d'une augmentation du nombre de tests positifs à Manchester City et Fulham. Les matchs reportés étaient Everton contre Manchester City, Tottenham contre Fulham et Burnley contre Fulham.

La ligue dit qu'elle continue de faire confiance à ses protocoles COVID-19, entièrement soutenus par le gouvernement, pour permettre aux matchs de se jouer comme prévu .

La Premier League poursuivra ses activités malgré le troisième confinement annoncé, lundi.