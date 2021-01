Gagnant de cinq coupes Stanley avec les Oilers d'Edmonton, John Muckler est mort

John Muckler, qui a été l'entraîneur de quatre équipes de la LNH et remporté cinq coupes Stanley avec les Oilers d'Edmonton, est décédé, lundi soir. Il avait 86 ans.

Les Oilers ont confirmé son décès, lundi soir. Aucune cause n'a été fournie. Muckler faisait partie du personnel qui a contribué à former la dynastie des Oilers des années 1980.

Il s'est joint à l'équipe en 1982 en tant qu'entraîneur adjoint sous Glen Sather et a remporté cinq coupes Stanley avec l'organisation de 1984 à 1990, la dernière en tant qu'entraîneur-chef.

Lorsque l'Ontarien a quitté Edmonton, il est devenu directeur des opérations et entraîneur-chef des Sabres de Buffalo de 1991 à 1995. Muckler a également été entraîneur-chef des Rangers de New York de 1997 à 2000 et a passé 35 matchs à la tête des North Stars du Minnesota en 1968-69.

Il est devenu le directeur général des Sénateurs d'Ottawa en 2001 et a aidé à bâtir une équipe qui a atteint la finale de la Coupe Stanley en 2007, où les Sénateurs se sont inclinés face aux Ducks d'Anaheim.

Le dernier poste de Muckler dans la LNH a été celui de conseiller principal avec les Coyotes de Phoenix en septembre 2008, aux côtés de l'entraîneur-chef de l'époque Wayne Gretzky, qui avait une relation étroite avec Muckler depuis son séjour à Edmonton.