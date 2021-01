John Elway délaisse ses fonctions de DG des Broncos

Après 10 ans dans le siège du DG de l'équipe établie au Colorado, Elway a pris la décision de céder son poste.

L’ancien quart-arrière étoile, gagnant de deux Super Bowls comme joueur (1998 et 1999) avec les Broncos, se chargera d’embaucher son successeur.

Le DG aura le dernier mot concernant le repêchage, les joueurs autonomes et notre formation. Cette personne aura le pouvoir de prendre toutes les décisions relatives au football et travaillera en partenariat avec (l'entraîneur-chef) Vic Fangio , a dit Elway dans un communiqué.

Cette saison, les Broncos (5-11) ont terminé au 4e et dernier rang de leur division. Il s'agissait d'une quatrième campagne de suite sous la barre des ,500 pour les champions du Super Bowl de 2015. Elway n'a jamais trouvé un digne remplaçant au quart Peyton Manning.

D'autres entraîneurs-chefs remerciés

Les Chargers de Los Angeles ont montré la porte de sortie à l'entraîneur-chef Anthony Lynn, deux saisons après avoir mené l'équipe aux éliminatoires dans l'Américaine.

Ils ont remporté leurs quatre derniers matchs pour compléter la saison avec une fiche de 7-9, mais cela n'a pas suffi pour sauver le poste de Lynn.

Les Jaguars de Jacksonville ont quant à eux congédié l'entraîneur-chef Doug Marrone, une douzaine heures après avoir terminé la saison avec une 15e défaite d'affilée.

Marrone a compilé un palmarès de 24-43 en quatre saisons à Jacksonville, passant à quelques jeux seulement d'une première participation de l'équipe au Super Bowl en 2017, puis terminant depuis presque au bas du classement de la ligue.

Les Jaguars ont perdu 21 des 24 dernières rencontres de Marrone, dont 15 par au moins 10 points

Outre Lynn et Marrone, quatre autres entraîneurs-chefs ont été mis à la porte cette saison dans la NFL, soit Adam Gase des Jets de New York (dimanche), Bill O'Brien des Texans de Houston, Dan Quinn des Falcons d'Atlanta et Matt Patricia des Lions de Detroit.