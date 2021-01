Tomas Tatar présent à l'ouverture du camp du Canadien

Quarante des 42 joueurs sélectionnés pour ce court camp étaient présents, répartis en deux groupes distincts.

Contrairement à ce qu’avait laissé entendre le directeur général Marc Bergevin durant son point de presse, dimanche, Tomas Tatar était à son poste aux côtés de Phillip Danault et de Brendan Gallagher.

Seuls Corey Perry et Lukas Vejdemo manquaient à l’appel. Ces derniers complètent leur quarantaine obligatoire de sept jours entreprise lors de leur arrivée à Montréal. Ils devraient se joindre au reste de la troupe dès mardi.

Rappelons que le Tricolore doit disputer son premier match le mercredi 13 janvier, face aux Maple Leafs, à Toronto. Aucun match préparatoire n'est au programme d'ici là.

La santé publique du Québec a par ailleurs confirmé lundi que le Canadien pourra disputer des matchs au Centre Bell.

L’Alberta (Oilers d'Edmonton et Flames de Calgary) et la Colombie-Britannique (Canucks de Vancouver) avaient déjà approuvé le plan de relance de la LNH. L'Ontario (Maple Leafs et Sénateurs d’Ottawa) et le Manitoba (Jets de Winnipeg) doivent encore le faire.

Les trios de la première séance (groupe A) : Tatar - Danault - Gallagher

Drouin - Suzuki -Anderson

Toffoli - Kotkaniemi - Armia

Lehkonen - Evans - Byron

Poehling - Weal - Frolik Les défenseurs : Chiarot - Weber

Edmundson - Petry

Romanov - Kulak

Ouellet - Mete Les gardiens : Price

Allen

McNiven