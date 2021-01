Les Browns retournent en éliminatoires pour la première fois en près de 20 ans

Associated Press

Les Browns de Cleveland ont résisté à une remontée des Steelers de Pittsburgh pour l'emporter 24-22 et ont accédé aux éliminatoires de la NFL pour la première fois depuis janvier 2003, dimanche.

Les Steelers avaient donné congé au quart Ben Roethlisberger et à plusieurs autres partants.

Les Browns (11-5) ont presque bousillé un coussin de 15 points au dernier quart. Ils ont toutefois stoppé une tentative de converti de deux points et ont gardé le contrôle d'un botté court, avec 1:22 au cadran.

La disette des Browns était la plus longue de la NFL. Depuis janvier 2003, les Browns ont connu huit saisons de 12 défaites ou plus.

Après ce duel crucial à Cleveland, ils se tournent maintenant vers un match au Heinz Field, le week-end prochain, contre ces mêmes Steelers. En octobre, Pittsburgh avait dominé Cleveland 38-7 à son domicile.

Champions de la Division nord de l'Américaine, les Steelers n'ont pas pris part aux éliminatoires après les campagnes 2018 et 2019, mais ils l'avaient fait lors des quatre saisons précédentes.

Nick Chubb a réussi un touché au sol et Baker Mayfield a complété une passe de touché pour les Browns, victorieux par cinq points ou moins en six occasions en 2020.

Grâce notamment à une course payante de 47 verges, Chubb a signé une deuxième saison d'affilée avec au moins 1000 verges par la courses.

Mason Rudolph a corsé les choses avec deux passes de touché en fin de match pour les Steelers (12-4), qui se sont assurés du titre de la division la semaine dernière.

Rudolph a réussi une passe de touché de deux verges à JuJu Smith-Schuster avec 1:23 à disputer. Mais lors de la tentative de transformation de deux points, Rudolph a largement raté la cible qu'était la recrue canadienne Chase Claypool. Et lors du botté court, le ballon a été engouffré par l'ailier rapproché des Browns Stephen Carlson pour sceller l'issue de la rencontre.

Les Ravens se qualifient avec la manière

Les Ravens de Baltimore ont établi un record d'équipe en amassant 404 verges au sol et ils ont mérité une place dans les éliminatoires grâce à un convaincant gain de 38-3 contre les Bengals de Cincinnati.

Dans la victoire, Lamar Jackson a lancé trois passes de touché et il est devenu le premier quart dans l'histoire de la Ligue nationale de football à gagner plus de 1000 verges au sol lors de deux saisons consécutives. Il a aussi inscrit un touché au sol ou par la passe lors de 36 matchs de suite, la plus longue séquence du genre en cours dans la NFL

Au total, les Ravens ont totalisé des gains de 525 verges. Le demi offensif recrue J.K. Dobbins a accumulé 160 verges au sol et a marqué deux touchés, dont un à la suite d'un sprint de 72 verges au troisième quart.

Les Ravens ont signé une cinquième victoire de suite et participeront aux séries éliminatoires pour une troisième saison d'affilée.