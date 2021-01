Pierre-Luc Dubois se fait avare de commentaires au sujet de son avenir à Columbus

Cinquième et dernier joueur à défiler au micro lors d'une série de vidéoconférences organisée par les Blue Jackets dimanche après-midi, Dubois a répondu aux questions des journalistes pendant moins de dix minutes, la plupart du temps sur un ton monotone.

Questionné sur les rumeurs selon lesquelles il voudrait quitter Columbus, Dubois s'est limité à dire que son objectif était de parapher une nouvelle entente avant le début du camp d'entraînement, que les discussions entre lui, son agent (Pat Brisson) et les Blue Jackets étaient privées et qu'elles le resteraient.

Il s’est aussi défendu d’être une distraction pour l’équipe.

Je vais être le meilleur joueur possible, le meilleur coéquipier et la meilleure personne, a affirmé Dubois. Je ne veux pas être une distraction et je crois que c’est la seule façon. Si je travaille fort lors des entraînements, que j’ai une bonne attitude et que je donne mon maximum lors des matchs, je crois que je ne serai pas une distraction. Si je ne fais pas ces choses je pourrais en devenir une, mais je sais quelle attitude je vais avoir.

Auparavant, le directeur général Jarmo Kekalainen a expliqué que les deux parties ont discuté de divers scénarios, incluant des pactes de deux ans, de trois ans et même de huit ans.

À ce sujet, Dubois a affirmé que son clan avait étudié tous les scénarios possibles et qu'il a été décidé de privilégier l'entente de deux saisons.

Réclamé par les Blue Jackets au 3e rang du repêchage de 2016, Dubois a amassé 18 buts et 49 points en 70 rencontres la saison dernière. Il a ajouté quatre buts et dix points en dix matchs des séries éliminatoires.

Depuis son entrée dans la Ligue nationale en 2017, Dubois n'a encore jamais raté un match. En 234 matchs, il a inscrit 65 buts et 158 points.