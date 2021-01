Marc Bergevin a des attentes élevées

Marc Bergevin a été très actif pendant la saison morte et il admet que les attentes sont élevées chez le Canadien de Montréal.

À la veille du premier entraînement sur glace du camp du Canadien, le directeur général du Tricolore a affirmé avoir assemblé une équipe prête à faire face aux défis du calendrier condensé de 56 matchs et qui jouera dans une nouvelle section entièrement canadienne.

Bergevin a rappelé que l'ajout du gardien Jake Allen, des attaquants Josh Anderson et Tyler Toffoli et du défenseur Joel Edmundson allait permettre au Canadien de continuer à jouer avec rapidité, mais aussi de rivaliser avec des équipes plus robustes.

Les embauches dans les dernières semaines des attaquants Michael Frolik et Corey Perry ont aussi ajouté de la profondeur au groupe, en cas de blessures ou d'éclosion de coronavirus pendant la saison.

Toutes ces acquisitions forceront toutefois Bergevin à travailler en étroite collaboration avec le vice-président aux opérations hockey et affaires juridiques du Canadien, John Sedgwick, afin de respecter le plafond salarial de la LNH.

Par ailleurs, Bergevin n'a pas commenté la situation contractuelle de deux attaquants importants de l'équipe : Phillip Danault et Tomas Tatar. Les deux pourraient obtenir l'autonomie complète le 28 juillet prochain.

Le vice-président principal aux affaires publiques et communications du Canadien, Paul Wilson, a commencé la visioconférence en déclarant que Bergevin n'entrerait pas dans les détails concernant les négociations avec les joueurs de l'équipe.