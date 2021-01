L’apprentissage accéléré de Karim Mané, du cégep à la NBA

Six semaines après avoir été ignoré au repêchage de la NBA, le Québécois Karim Mané a joué jeudi son premier match dans la meilleure ligue au monde. Dix-neuf minutes de jeu, alors que l’année 2020 soufflait ses dernières heures, qui ont confirmé que son choix inusité de tenter de faire le saut dans la NBA depuis le cégep avait bel et bien été le bon.

Je me sentais comme je me sens à chaque match, pour ne pas te mentir. Le premier sentiment d'arriver sur un terrain de la NBA, c'est arrivé en présaison. J'ai pris ça comme un match normal (jeudi), j'ai joué mon rôle. Je pense que j'ai bien fait si on regarde le résultat du match , nous a répondu le Longueillois de 20 ans lors d’un point de presse du Magic d’Orlando, samedi matin.

Karim Mané s’est amené avec un peu moins de cinq minutes à jouer au deuxième quart du dernier match du Magic, avec qui il a signé un contrat à deux volets peu après le repêchage en novembre, contre les 76ers de Philadelphie. Parfait en quatre rencontres jusque là cette saison, Orlando souffrait largement, en retard par 31 points quand le Québécois né au Sénégal est officiellement devenu un joueur de la NBA.

S’il n’a pas marqué de point au cours de ses 19 minutes sur le terrain, en trois tentatives, Karim Mané a néanmoins terminé la rencontre avec un différentiel de +10, le meilleur de son équipe lors du match, et quatre rebonds.

En temps normal, un joueur recrue de la NBA aurait eu trois mois devant lui entre le repêchage et l’ouverture du camp d’entraînement de son équipe, au cours desquels il aurait notamment pris part à la ligue d’été organisée par le circuit Silver à Las Vegas. Puis, le camp aurait duré essentiellement un mois avant le coup d’envoi de la saison.

Karim Mané n’a eu que 15 jours entre le repêchage et l’ouverture du camp du Magic à Orlando, qui a duré seulement deux semaines, pour s’acclimater à un niveau de compétition nettement plus élevé que celui proposé par les universités américaines. De plus, le Québécois n’a pas joué un seul match contre des universitaires américains après la fin abrupte de sa saison collégiale, même lors de matchs de démonstration, puisque la pandémie l’a privé de se confronter aux meilleurs de son groupe d’âge avant le repêchage.

Le plus grand ajustement, c'était la vitesse de jeu. C’était la plus grande différence quand je suis arrivé ici, a-t-il poursuivi. C’est la même vitesse au match qu’aux entraînements, alors je m’y suis habitué. Je joue à cette vitesse avec cette équipe depuis un mois. Tout est super rapide, mais j’aime jouer rapidement.

À son arrivée à Orlando avant le camp d’entraînement, c’est un autre Montréalais, Khem Birch, qui l’a pris sous son aile afin de lui permettre de trouver rapidement le rythme effréné de la NBA.

Il a été d’une grande aide, confirme Karim Mané. Il m’accompagne depuis que je suis arrivé. Il me détaille les jeux lors des entraînements afin que je les apprenne plus rapidement. Je me suis aussi entraîné avec lui avant le camp, ce qui a facilité ma transition.

Je pense que ce que j’ai le plus apprécié jusqu’à maintenant est de m’entraîner tous les jours et devenir meilleur. Sentir qu’on devient meilleur. Karim Mané, joueur du Magic d'Orlando

Karim Mané regarde son coéquipier du Magic d'Orlando, Dwayne Bacon, prendre un tir lors du match contre les 76ers de Philadelphie. Photo : Associated Press / Phelan M. Ebenhack

Jusqu’à maintenant avec le Magic, Karim Mané doit également s’adapter à un changement de rôle dans ses responsabilités offensives. Joueur étoile et dominant au niveau collégial, le meneur de jeu avec un flair pour le panier passait la majorité de son temps sur le terrain avec les Cheetahs de Vanier, le ballon dans les mains. Or, avec Orlando, il se retrouve plus souvent dans une position où ses coéquipiers ont la responsabilité de créer le jeu.

C'est quelque chose dont j’avais l’habitude. Avec l’équipe canadienne (aux Championnats du monde des moins de 19 ans, NDLR), je jouais plus sans le ballon, j'étais plus un scoreur. Je suis confortable de jouer à n'importe quelle position. Ça n'a pas vraiment été un ajustement pour moi , a-t-il insisté.

Pour son coéquipier Terrence Ross, anciennement des Raptors de Toronto, Karim Mané a un talent brut évident.

Il est vraiment jeune, a-t-il souligné. On voit que tout est nouveau pour lui. Il absorbe tout ce qu’il peut. Il va devenir un très bon joueur quand il aura tout saisi.

Même s’il s’y attendait un peu, Karim Mané a été vraiment impressionné par l’efficacité de ses coéquipiers à accomplir tout ce qu’ils font sur et à l’extérieur du terrain.

Les gars sont vraiment drôles aussi , a-t-il également ajouté sans trop perdre lui-même son sérieux habituel.

Samedi soir, Karim Mané devrait être en uniforme pour le Magic en même temps que deux autres Québécois, son coéquipier Khem Birch, et Luguentz Dort, du Thunder d’Oklahoma City, qui se sont établis dans la NBA après avoir été comme lui ignorés au repêchage.

Pour les jeunes Québécois qui voient ça à la maison, ils voient trois gars qui viennent de Montréal sur un terrain de basket de la NBA, où ils rêvent d'être, ça devrait les inspirer à travailler encore plus fort. Et leur donner espoir que si on peut le faire, eux aussi ils le peuvent , a-t-il insisté.

Si certains auraient aimé le voir prendre la route plus conventionnelle des grands programmes universitaires américains, comme Michigan State qui le courtisait ardemment, Karim Mané est en train de démontrer, chaque jour qu’il passe avec l’élite mondiale de son sport, que le talent québécois n’a pas forcément besoin de s’exporter pour être découvert. Et comme ses compatriotes, il sait que c’est le travail acharné qui lui permettra de rayonner.