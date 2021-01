2020 une année de frustrations, mais aussi de convictions pour les athlètes canadiens

Dans les jours qui ont suivi, le Canada a annoncé qu’il ne participerait pas aux Jeux olympiques et paralympiques s’ils avaient lieu comme prévu. Ceux-ci ont par la suite été reportés à 2021.

Margaret Mac Neil a passé les semaines suivantes à s’entraîner dans la piscine familiale.

Il y avait de la neige au sol, la piscine avait une longueur de treize mètres et la forme d’un haricot. Les conditions étaient loin d’être idéales pour une nageuse championne du style papillon.

Ça a fonctionné, reconnaît Margaret Mac Neil. J’ai pu conserver ma sensation dans l’eau et ma technique, je crois. Mais ce n’était certainement pas comme nager dans un environnement normal.

Margaret Mac Neil sous l'eau Photo : Getty Images / AFP/François-Xavier Marit

La nageuse de 20 ans fait partie des centaines d’athlètes canadiens qui ont vu leur objectif d’aller aux Jeux de Tokyo être éclipsé par la pandémie.

La COVID a été le compétiteur qui nous a donné le plus de fil à retordre , admet la cheffe du bureau d'À nous le podium, Anne Merklinger.

L’équipe olympique et paralympique canadienne, menée par la double médaillée olympique en trampoline Rosie MacLennan, a pris une décision audacieuse en annonçant qu’elle ne participerait pas aux Jeux d’été, deux jours seulement avant que le Comité olympique international annonce le report en 2021.

Le fait que le Canada mette la sécurité des athlètes et des individus avant les compétitions internationales est arrivé au tout début de la pandémie, alors que la confusion régnait toujours.

Quand nous avons réalisé à quel point la COVID-19 était sérieuse, les athlètes canadiens se sont unis pour dire que leur santé et celles de leurs proches étaient la priorité et qu’ils ne participeraient pas aux JO de Tokyo à l’été 2020, affirme David Shoemaker, chef de la direction du Comité olympique canadien.

Je crois qu’avec le recul, l’année 2020 aura été un autre chapitre où Équipe Canada a réécrit la définition du mot victoire. La victoire, ce n’est pas seulement la quête d’une médaille d’or. C’est aussi l’esprit sportif et l’on y ajoute maintenant le respect de la sécurité et la santé des communautés. David Shoemaker, chef de la direction du Comité olympique canadien

Après avoir fait part de leurs limites, les athlètes, comme les autres Canadiens, ont dû composer avec la mise sur pause de leurs plans et de leurs rêves, en plus d’avoir à revoir leurs finances à cause de la COVID.

Les centres d’entraînement ont été fermés pendant de longues semaines, les compétitions internationales étaient annulées les unes après les autres et les voyages étaient devenus très difficiles et risqués. Plusieurs facteurs de stress pour les athlètes qui s’entraînaient dans leurs salons, leurs garages ou leurs cours arrière.

Antoine Valois-Fortier, médaillé de bronze en judo aux Jeux de 2012, a profité de ces longs mois pour se mettre à la course à pied.

Je n’ai jamais autant couru, avoue-t-il. Immédiatement, j’ai compris pourquoi : je ne suis pas très bon.

Courir est étrangement devenu en quelque sorte une façon de méditer. On reçoit des nouvelles négatives toute la journée et plusieurs personnes ont du mal à s’en sortir. Je fais juste mettre mes écouteurs et je pars pour une longue course et je me sens mieux. Antoine Valois-Fortier

Les athlètes canadiens ont aussi dû composer avec la frustration de voir d’autres pays appliquer des mesures sanitaires moins sévères. Ils constataient que leurs rivaux s’entraînaient et participaient à des compétitions alors qu’eux ne pouvaient pas.

C’est sûr que j’y ai pensé, avoue Margaret Mac Neil. Je ne crois pas que les forces seront égales lors des prochains Jeux olympiques. Certaines personnes n’avaient que peu de restrictions alors qu’une grande partie du Canada était confinée. Ce n’est pas l’idéal, mais j’imagine que l’on doit faire du mieux que l’on peut.

Le Canada est une puissance dans plusieurs sports d’hiver et ces athlètes n’ont pas été épargnés par la pandémie.

Le Championnat du monde de hockey féminin a été annulé, tout comme ceux de curling et de patinage artistique.

Les saisons de plusieurs sports d’hiver sont repoussées, écourtées ou tout simplement annulées, alors qu’il s’agit d’une année préolympique en vue des Jeux de Pékin en 2022.

L'argent se fait rare

L’aspect financier n’est pas à oublier. Moins de compétitions rime aussi avec moins de prix en argent. Mais les athlètes comptent aussi sur leurs ententes avec leurs commanditaires pour gagner leur vie et avec la pandémie, il n’y a à peu près plus d’occasions de participer à des événements corporatifs.

Nous avons estimé que cette année supplémentaire de préparation pour ceux qui vont participer aux Jeux de Tokyo en 2021 va coûter en moyenne 28 000 $ de plus aux athlètes , affirme David Shoemaker.

Les fédérations qui tirent leurs revenus des droits de diffusion des grandes compétitions ont aussi pris un coup en 2020.

Le stade IGA rempli à pleine capacité pour la finale 2019 Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Chabot

Par exemple, Tennis Canada estime avoir perdu 17 millions de dollars lorsque les tournois de Montréal et Toronto ont été annulés.

Le hockey, le soccer, le curling, le rugby et le patinage artistique ont aussi perdu beaucoup d’argent sans les droits de télévision et les commandites qui les accompagnent.

Ce que nous appelons le BIG-6, donc les six plus grands événements sportifs qui attirent de nombreux téléspectateurs, ils ont tous été décimés , reconnaît Anne Merklinger.

L’aide d’environ 200 millions de dollars par année jusqu’en 2022, annoncée par le gouvernement fédéral, devrait permettre aux sports de haut niveau de survivre ajoute la cheffe de bureau d'À nous le podium.

Les organisations nationales du sport ont aussi reçu 34,5 millions de dollars en mai dernier de Patrimoine Canada.

David Shoemaker confirme que les 27 commanditaires du Comité olympique canadien n’ont pas abandonné le navire.

Ils sont avec nous jusqu’à Tokyo et ils seront avec nous dans un avenir rapproché. Nous serons prêts pour Tokyo, nous serons prêts pour Pékin, affirme-t-il.

Du positif, même en temps de pandémie

Le triple champion du monde en paratriathlon, Stefan Daniel, affirme qu’il y a du positif à retirer des derniers mois, soit celui d’avoir retrouvé la passion de son sport.

De ne plus avoir de compétitions, ça m’a rappelé que j’ai commencé ce sport parce que j’aime être actif. Je me suis entraîné toute l’année et j’ai réussi à rester motivé, ce qui est plutôt surprenant, souligne l’athlète de 23 ans.

J’ai aussi réalisé que je ne serai pas un triathlonien à tout jamais. Quand tout va revenir à la normale, je vais en profiter au maximum et ne pas considérer tout ça comme un dû. Je sais maintenant que ça ne sera pas éternel. Stefan Daniel

Margaret Mac Neil a trouvé du réconfort auprès de son entraîneur au Michigan, Mike Bottom. Ce dernier était membre de l’équipe olympique américaine qui a boycotté les Jeux de Moscou en 1980.

D’entendre son point de vue, ça m’a permis de comprendre que ce n’est pas la fin du monde et que l’on peut retirer du positif de tout ça, reconnaît la nageuse.

Il a commencé à entraîner après le boycottage. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel et il nous a aidés à comprendre ça.

Un autre point positif à souligner, selon Anne Merklinger, c’est que les 28 organisations qui s’occupent du sport de haute performance au Canada ont travaillé ensemble pour s’assurer que les athlètes puissent s’entraîner et revenir à la compétition.

On a beaucoup plus collaboré, reconnaît-elle. Nous étions beaucoup plus résilients.

Les protocoles d’atténuation des risques et de retour au jeu produits en juin n’ont pas seulement profité aux athlètes d’élites, mais aussi aux associations provinciales et aux clubs locaux, ce qui a aidé tout le monde à reprendre confiance.

Les athlètes ne s’entraînent pas exactement comme avant la pandémie, mais virtuellement, tous les sports d’été et d’hiver ont recommencé à s’entraîner en vue des jeux de Tokyo et Pékin, affirme la cheffe de bureau d'À nous le podium.