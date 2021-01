Vendée Globe : Bestaven et Dalin s'échappent avant le cap Horn

Le skipper de Maître Coq IV et celui d'Apivia, qui sont à moins de 140 milles nautiques l'un de l'autre, ont encore creusé leur avance sur leurs poursuivants.

Depuis le pointage de vendredi matin, Dalin n'a grappillé que 1,8 mille nautique sur Bestaven grâce à une vitesse plus grande (20 noeuds contre 15), à l'approche du cap Horn.

Les deux skippers français ont désormais une avance importante sur le troisième du classement, Thomas Ruyant (LinkedOut), qui pointe à plus de 470 milles nautiques de Dalin, contre 400 à l'aube, et ce en raison notamment de la faible vitesse (10 noeuds) enregistrée par son bateau et d'un foil manquant depuis une avarie il y a un mois environ.

Bestaven et Dalin, qui naviguent à l'est de la dépression dans un vent du nord qui se renforce en avant de celle-ci, ont été les plus rapides lors des dernières 24 heures, provoquant une scission nette du groupe de tête.

Si ce dernier comprend encore 11 concurrents répartis en un peu plus de 700 milles nautiques, les poursuivants du duo de devant ont été fortement distancés depuis mercredi.

La tempête pourrait atteindre environ 45 noeuds avec des rafales jusqu'à 60 noeuds en fin de journée samedi et des vagues pouvant dépasser sept mètres de hauteur sont attendues.

Pour les poursuivants, dont Thomas Ruyant et Damien Seguin (Groupe Apicil), situés à l'ouest de la dépression, les perspectives immédiates sont moins brillantes.

Loin de cette bataille furieuse, le dernier du classement, Sébastien Destremau, 27e à près de 6 300 milles, est entré dans la nouvelle année sur les flots de l'océan Indien.