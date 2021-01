Victoire du Canada 4-1 face à la Finlande

C’était l’adversaire le plus coriace que le Canada a eu à affronter depuis le début du Championnat mondial de hockey mais Équipe Canada junior (ÉCJ) n’en a rien laissé paraître.

ÉCJ l’a emporté 4-1 face à la Finlande et termine donc le tour préliminaire en tête du groupe A. Les deux équipes avaient une fiche parfaite de 3-0 avant ce match.

Le Canada a connu un excellent départ. Le capitaine Dylan Cozens a inscrit le premier but après seulement 3 min 49 s du début de la première période.

Pour preuve de la domination des Canadiens, les tirs au but étaient de 17 contre 1 après 20 minutes de jeu.

En deuxième période, c’était au tour de Dylan Holloway de trouver le fond du filet pour ÉCJ, aidé de Jakob Pelletier et Braden Schneider

Un peu plus de 6:00 plus tard, Peyton Krebs a profité du trafic devant le gardien finlandais Kari Piiroinen pour inscrire le troisième but d’ÉCJ.

Le point faible du Canada aura été l’avantage numérique. En cinq occasions, ÉCJ n’a pas été en mesure d’en profiter pour faire grimper le pointage. Ce ne fut pas le cas pour la Finlande qui a inscrit son unique but en troisième période alors que Dylan Cozens était au banc des pénalités.

Le capitaine s'est racheté en inscrivant le quatrième et dernier but du Canada.

Au total, le gardien d’ÉCJ, Devon Levi aura fait face à 19 tirs, comparativement à 39 pour son vis-à-vis finlandais.

Le prochain adversaire du Canada sera la République tchèque samedi.

Quant à la Finlande, elle devra affronter lors des quarts de finale le gagnant du match entre la Suède et les États-Unis.

Les demi-finales auront lieu lundi alors que la ronde des médailles est prévue mardi.