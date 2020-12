Une technologie portable contre la COVID-19 au mondial junior

Les joueurs participant au Championnat mondial de hockey junior cette année doivent porter un émetteur-récepteur portatif pour limiter les risques de contracter et propager le coronavirus dans la bulle sanitaire d'Edmonton.

La balise fournit à la fois la capacité de rechercher les récents contacts si quelqu'un obtenait un test positif à la COVID-19, ainsi qu'un avertissement s'il se tient près d'une personne pendant trop longtemps.

C'est obligatoire pour s'assurer que nous soyons tous en sécurité. Nous sommes très privilégiés et chanceux d'avoir l'occasion de venir ici et jouer , a affirmé le défenseur canadien Braden Schneider.

La technologie portable TraceSafe est la couche de protection supplémentaire contre la propagation de la COVID-19 durant cette compétition de 12 jours qui réunit 10 pays, dont 8 proviennent de l'Europe.

Elle vient s'ajouter à la même application mobile qu'a utilisée la Ligue nationale de hockey pendant les séries de la Coupe Stanley à Edmonton et à Toronto. L'émetteur-récepteur portatif, qui inclut la technologie de reconnaissance faciale, est un outil d'auto-évaluation qui permet de vérifier la température corporelle.

La balise de Schneider émet une lumière rouge qui clignote si une personne se tient à moins de 2 m d'un autre individu ou si elle est en présence de quelqu'un d'autre durant plus de 15 minutes.

Ce que nous voulions faire, c'était de pouvoir retracer où se trouvaient les gens par rapport aux autres pour ensuite les mettre en quarantaine. L'application ne l'a pas fait pour nous et les tests quotidiens non plus, alors il fallait trouver quelque chose de différent , a expliqué Dean McIntosh, vice-président des événements de Hockey Canada.

La technologie fonctionne de concert avec d'autres mesures, notamment les tests de dépistage quotidiens.

Un officiel de la Fédération internationale de hockey sur glace et un représentant du comité organisateur du tournoi peuvent accéder aux données en temps réel. S'il advient qu'un résultat s'avère positif au coronavirus, il serait signalé aux Services de santé de l'Alberta afin que la recherche des contacts se mette en branle.