Zdeno Chara signe un contrat avec les Capitals

Zdeno Chara et les Capitals de Washington se sont entendus sur un pacte d'un an, mettant un terme à 14 saisons dans l'organisation des Bruins de Boston pour le vétéran défenseur.

La valeur du contrat signé mercredi par l'arrière de 43 ans s'élève à 795 000 dollars. La direction des Capitals en a fait l'annonce par voie de communiqué.

Nous sommes extrêmement heureux de voir Zdeno se joindre à l'organisation des Capitals. Nous pensons que son expérience et son leadership solidifieront notre brigade défensive et notre équipe , a déclaré le directeur général Brian MacLellan.

Chara entamera sa 23e saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en janvier 2021. Il a inscrit 14 points, dont 5 buts, en 68 matchs lors de la dernière campagne, au cours de laquelle il a disputé sa 1500e rencontre dans le circuit Bettman.

Il s'agira d'une quatrième équipe pour Chara dans la LNH, après les Islanders et les Sénateurs pour entamer sa carrière. La formation new-yorkaise l'a repêché au 56e rang (3e tour) en 1996 et l'a échangé à Ottawa, en compagnie de Bill Muckalt et d'un choix de 1er tour, pour obtenir Alexei Yashin en 2001.

Le Tchèque avait été nommé capitaine des Bruins dès son arrivée à Boston lors du coup d'envoi du marché de l'autonomie en 2006. Il a conduit les siens jusqu'à la conquête de la Coupe Stanley en 2013 après une rude bataille avec les Canucks de Vancouver.