Le Canadien accueillera 42 joueurs à son camp le 3 janvier

Sur la liste figurent 24 attaquants, 12 défenseurs et 6 gardiens de but. On y retrouve notamment les nouveaux venus Jake Allen, Josh Andeson, Joel Edmundson, Michael Frolik, Corey Perry et Tyler Toffoli.

La première journée du camp sera réservée aux évaluations physiques et aux examens médicaux. Les séances d'entraînement sur la patinoire commenceront le 4 janvier, à raison de deux par jour, à l'exception des 7 et 8 janvier.

Les joueurs participeront au premier de deux matchs simulés pendant ce court camp d'entraînement le 7 janvier, à 11 h. L'autre duel intraéquipe se déroulera le 10 janvier, à 19 h. L'équipe sera en congé le 8 janvier.

Le camp prendra fin le 12 janvier avec deux séances d'entraînement à l'horaire, avant que l'équipe ne prenne la route vers Toronto pour le début de sa saison, le lendemain, contre les Maple Leafs.

Aucune rencontre préparatoire ne sera organisée avant la saison 2021 de la Ligue nationale de hockey. Le Tricolore, les Leafs, ainsi que les cinq autres formations canadiennes ont exceptionnellement été regroupés dans une même division.

Liste des joueurs invités au camp du Canadien :

Attaquants

Anderson, Josh (no 17)

Armia, Joel (no 40)

Baddock, Brandon (no 81)

Belzile, Alex (no 60)

Blandisi, Joseph (no 47)

Byron, Paul (no 41)

Danault, Phillip (no 24)

Dauphin, Laurent (no 45)

Drouin, Jonathan (no 92)

Evans, Jake (no 71)

Frolik, Michael (no 67)

Gallagher, Brendan (no 11)

Kotkaniemi, Jesperi (no 15)

Lehkonen, Artturi (no 62)

Lucchini, Jacob (no 57)

Lynch, Kevin (no 65)

Perry, Corey (no 94)

Poehling, Ryan (no 25)

Suzuki, Nick (no 14)

Tatar, Tomas (no 90)

Teasdale, Joel (no 38)

Toffoli, Tyler (no 73)

Vejdemo, Lukas (no 42)

Weal, Jordan (no 43)

Défenseurs

Chiarot, Ben (no 8)

Edmundson, Joel (no 44)

Fleury, Cale (no 20)

Juulsen, Noah (no 58)

Kulak, Brett (no 77)

Leskinen, Otto (#64)

Mete, Victor (no 53)

Olofsson, Gustav (no 51)

Ouellet, Xavier (no 61)

Petry, Jeff (no 26)

Romanov, Alexander (no 27)

Weber, Shea (no 6)

Gardiens de but