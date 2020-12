Une 3e défaite en autant de matchs pour les Raptors

Seth Curry a réussi le tir clé avec 1 min 5 sec au cadran et les 76ers de Philadelphie l'ont emporté 100-93 face aux Raptors de Toronto, dont la fiche a glissé à 0-3.

Le club torontois n'a pas affiché un tel dossier depuis 2005.

Curry a réussi un tir de trois points qui a placé les Sixers en contrôle, 96-91. Philadelphie a ensuite gardé le rythme.

Les Raptors vont essayer de mériter un premier gain jeudi contre les Knicks de New York, à Tampa.

Toronto a perdu un certain élan quand un tir de trois points d'Aron Baynes, d'abord accordé, a été retiré car une révision a déterminé qu'il ne restait plus de temps pour tirer.

Les Raptors prenaient les devants 90-87 avec un peu moins de cinq minutes à jouer, avant que les arbitres corrigent la décision.

Kyle Lowry a mené les Raptors avec 24 points, épaulé par Pascal Siakam et OG Anunoby, qui ont obtenu 20 points chacun. Fred VanVleet a été limité à huit points.

Anunoby a obtenu trois de ses cinq vols dans une première demie qui s'est conclue en faveur des Raptors, 56-48. Après 36 minutes, le pointage était 76-76.

Joel Embiid a fourni 29 points, dont 14 lancers francs. Il a eu le feu vert pour jouer en fin de journée, après avoir raté le match précédent à cause de maux de dos. Il a aussi capté 16 rebonds. À ses deux premiers matchs de la saison, Embiid s'est distingué avec 27 et 29 points, aidant Philadelphie à battre les Knicks et les Wizards. Il n'avait pas joué dimanche, à Cleveland.

Tobias Harris a ajouté 26 points, neuf de plus que Curry.