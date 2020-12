Corey Perry voit des ressemblances entre le Canadien et les Stars

La nouvelle acquisition de Marc Bergevin a répondu à quelques questions des journalistes, mardi.

Perry, qui a grandit en Ontario, réalisera en quelque sorte un rêve en revêtant l'uniforme du Canadien, l'équipe de son enfance.

L'attaquant a d'ailleurs des souvenirs précis de la dernière conquête de la Coupe Stanley du Canadien en 1993. Si je me souviens bien, c'était Éric Desjardins qui était venu à mon école de hockey, pour nous présenter le trophée , s'est-il remémoré.

Perry est présentement en quarantaine, après avoir conduit de London en Ontario à Montréal lundi soir.

Il passera quelques tests de dépistage et s'entraînera en solitaire avant de rejoindre ses coéquipiers lors de l'ouverture du camp d'entraînement.

Ce n'est toutefois pas la nostalgie et les souvenirs d'enfance qui l'ont persuadé de s'amener à Montréal. Perry voit aussi dans l'alignement bâti par Marc Bergevin une formation capable de se battre pour les grands honneurs.

Je regarde les acquisitions de Bergevin, celles de Josh Anderson, Tyler Toffoli, Joel Edmundson, et tu ajoutes à ça l'un des meilleurs gardiens au monde dans le filet, on a là tous les morceaux d'une bonne équipe. Je suis content de me joindre à celle-ci, et de l'aider à gagner une Coupe Stanley Corey Perry

Corey Perry a marqué des buts importants pour les Stars lors des dernières séries éliminatoires. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Perry sort d'une expérience frustrante puisque son ancienne équipe, les Stars de Dallas, a été éliminée en grande finale, aux mains du Lightning de Tampa Bay, lors des dernières séries éliminatoires. C'est très déchirant de terminer une saison comme cela, a-t-il avoué. On sort affamée d'une expérience comme celle-là. C'est pour cela que je suis excité de me joindre au Canadien.

Des parallèles avec les Stars

Corey Perry admet voir des ressemblances entre son ancien et son nouveau club : Les deux équipes misent d'abord sur un excellent gardien de but , faisant ainsi référence à Carey Price et Ben Bishop.

Les deux clubs peuvent aussi compter sur d'excellents défenseurs, comme Shea Weber. Perry connaît d'ailleurs très bien Price et Weber, pour avoir joué avec eux à de nombreuses reprises sur la scène internationale.

Il a aussi vanté le mélange des générations au sein de la formation, une force qui à fait le succès des Stars l'année dernière. C'est excitant de savoir que je me joins à une équipe qui possède à la fois des bons vétérans et des jeunes joueurs prometteurs.

Perry prévoit par ailleurs de chaudes batailles lors de la prochaine saison. Avec des matchs à l'intérieur de la division canadienne, ce sera intense comme en séries éliminatoires dès le premier jour.

Le camp d'entraînement des Canadiens s'amorcera le 3 janvier prochain.